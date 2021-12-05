В конце ноября в ресторанном комплексе Подмосковные вечера на Рублево-Успенское шоссе прошла уникальная иммерсивная вечеринка Inside Party.

В эту ночь залы загородной усадьбы стали резиденцией загадочного учёного, до ватерлинии наполнив пространство чувствами и эмоциями. Безответная любовь и страх самопознания смешались с сомнениями выбора и искушением властью. Каждому гостю предстояло самостоятельно избрать путь и компанию на этот вечер.

Три этажа, тайные комнаты, коридоры, библиотеки, мансарды и лестницы стали ареной ключевых событий в истории альтернативной вселенной.

Быть запертым в клетку со Зверем или спуститься в подземелье воспоминаний, сходить на свидание с самим собой или одним росчерком пера изменить судьбу, это далеко не всё что могли позволить себе гости. Врачеватели чумы, которая поражает уже не тело, но умы и души и результаты экспериментов по созданию идеального человека готовые поделиться каждый своей историей - словом, взглядом, вкусом.

Темы героев раскрывались как в деталях оформления и массивах декораций, так и в музыкальной разноплановости пространств.

Возможности и право на выбор красной нитью пронизывали всё шоу, превращая именитых гостей в непосредственных участников действа.

Гостями мероприятия стали: Алиса Вокс (экс-солистка Ленинград), Бандэрос, Барашкова Анастасия, Эвелина Бледанс, Айза Долматова, Helen yes, Татьяна Герман, Калашникова Анна, Надин Серовски, Мария Погребняк и др.

Создатели шоу - агентство премиум событий Amaze Events и креативная лаборатория ПерформБюро.

«Каждый год мы ищем новые формы и решения, расширяя формат впечатлений. Поэтому идея коллаборации с визионерами жанра Эдвардом Бриони и Владимиром Реннером была неизбежна, так как они - одни из лучших в индустрии perfomance event, и мы уже готовим кое-что интересное на год грядущий» - говорит Диляра Атамуратова, организатор мероприятия и владелица агентства Amaze Events.