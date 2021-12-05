Известная российская обувная компания «Тофа» стала стратегическим партнером Международной выставки обуви Мосшуз.

Обувь торговой марки "Тофа" уже более 25 лет имеет успех у российских покупателей. Она представлена в широком ассортименте. Это женская и мужская обувь из натуральных, искусственных и комбинированных материалов. Продукция изготавливается из сырья от лучших поставщиков Европы на самом современном оборудовании итальянского и немецкого производства. Дизайнеры компании следят за модными трендами, так как молодые и среднего возраста потребители обращают в первую очередь внимание на внешний вид обуви.

Международная выставка обуви сумок, аксессуаров, кожи и комплектующих пройдет в Москве с 28 февраля по 3 марта 2022. На ней будут представлены профессионалам новые коллекции обуви бренда "Тофа" сезона Осень-Зима 2022.