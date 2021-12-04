На конференции The Business of Fashion, посвященной итогам модной индустрии за 2021 год, старший вице-президент и международный директор Elle Валерия Бессоло Ллопиз заявила, что журнал откажется продвигать изделия из меха в своих редакционных и рекламных материалах.

13 из 45 отделений филиалов издания в разных странах мира уже отказались от публикации материалов о мехе. Еще 20 изданий присоединятся 1 января 2022 года, остальные – в 2023 году, пишет Buro 24/7. По словам Ллопиз, журнал будет больше освещать темы экологии, разумного потребления и гуманности. Решение приняли как для печатных изданий, так и для сайтов журнала.

Объясняя это решение, она заявила, что мех стал старомодным и многие бренды перестали использовать его много лет назад: «Мы живем в новой эре, и поколение Z, являющееся золотой мишенью для моды и роскоши, возлагает огромные надежды на экологичность и этику».

«Это прекрасная возможность повысить осведомленность о благополучии животных, поддержать спрос на экологически чистые и инновационные альтернативы [меху], а также способствовать развитию более гуманной моды», – приводит Buro 24/7 UA слова Ллопиз.

Lagardère Group, владельцы Elle, написали официальный документ о запрете на мех. Его помогли составить организации по защите животных Humane Society of the United States и Humane Society International, а также группа Creatives4Change, которая работает над созданием более этичной индустрии моды.