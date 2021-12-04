Ralph Lauren представил вторую капсульную коллекцию Russian Bear, созданную специально для России. Главными героями линейки, как и в прошлом году, стали легендарные мишки бренда в новых образах.

Как пишет Vogue, отдельно стоит обратить внимание на красную часть капсулы – она особенно выделяется на фоне остальных темно-синих, белых и черных вещей. Ее Ralph Lauren создали в рамках совместного проекта с благотворительным фондом «Обнаженные сердца». Красный кашемировый свитер – не только идеальная праздничная униформа, но и способ сделать доброе дело: 30% от его стоимости будут переданы фонду Натальи Водяновой, который помогает детям и взрослым с особенностями развития. Те же правила распространяются на шелковую юбку и худи красного цвета, также вошедшие в коллекцию.

«Красный – цвет любви, тепла, символ щедрого сердца. Именно поэтому он был выбран главным цветом для совместного проекта бренда Ralph Lauren и Фонда „Обнаженные сердца“. Все собранные средства будут направлены на систематическую поддержку детей с особенностями развития и их семей. Я очень надеюсь, что этот проект значительно поможет таким семьям чувствовать себя более уверенными и активнее участвовать в повседневной жизни», – приводит The Blueprint слова супермодели, филантропа и основателя Фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой.

Кроме того, Ralph Lauren также запустят новую версию виртуальной шопинг-игры «Мишка на льду». Ее новой героиней станет медведица, изображенная на предметах из коллекции. Она будет кататься на коньках по Москве и Санкт-Петербургу и собирать виртуальные призы. В конце игры пользователи смогут купить вещи из капсулы Russian Bear, а специальная кнопка интерфейса будет перенаправлять покупателей на сайт Фонда «Обнаженные сердца», где можно будет сделать пожертвование. Эксклюзивная капсула Russian Bear уже представлена в московских бутиках Ralph Lauren, ДЛТ, ЦУМе, а также на сайте универмага