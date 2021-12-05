5 декабря в ресторане «Penates» состоится благотворительный вечер в поддержку фонда Оксаны Фёдоровой, приуроченный к Международному дню благотворительности #ЩедрыйВторник.

В 2021 году Щедрый вторник отмечается 30 ноября более чем в 100 странах мира, а в России этот день благотворительности впервые прошел 29 ноября 2016 года. И с тех пор ежегодно к акции присоединяются миллионы людей разного возраста, волонтеры, компании и бренды, для которых возможность сделать доброе дело и помочь тем, кто нуждается в нашем внимании и поддержке, имеет значение! Главная цель праздника – популяризация благотворительности и привлечение внимания самой ширкой аудитории.

«Щедрый вторник» в Твери пройдет 5 декабря в формате благотворительного вечера - коллаборации проекта для женщин 35+ «ProMe, фонда Оксаны Федоровой и стилиста программы «Модный приговор» на «Первом канале» Веры Маркиной, которая является также амбассадором социального проекта «Я стала другой», который направлен на повышение качества жизни женщин.

Программа вечера насыщена яркими событиями и сюрпризами: мастер-класс по стилю и модным трендам, детский fashion- показ, волшебное преображение народных моделей, фуршет и масса подарков и сюрпризов от партнёров и.

Стоимость билетов – 1500 рублей. Все средства от билетов будут направлены в фонд Оксаны Федоровой на программу адресной помощи детям с ДЦП.

Партнёры вечера:

- Бутик модной одежды «Creative Style», больница «Пирогова», ресторан «Penates»,

- Магазин детской одежды «Caramel»,

- Школа моделей «Prokidsmodels»,

- Тверская меховая компания «За шубой!»,

- Загородный отель «Барская усадьба»,

- ТД «Золотое время»,

- Бутик итальянских аксессуаров «LABBRA»,

- Клиника «Добрый доктор»,

- Фирменный магазин «Kerama Marazzi»

Контакты:

Организатор – Татьяна Бертуль,

основатель проекта для женщин 35+ «ProMe»

Телефон для заказа билетов и оргвопросам: 8920 164 62 99

Информация о фонде Оксаны Федоровой

Благотворительный фонд создан в 2009 году известной телеведущей, Мисс Вселенная Оксаной Федоровой в целях создания и продвижение культурно - просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Программы фонда: «Культура и просвещение», «Будь в форме», «Я хочу помочь». Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений.