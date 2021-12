В преддверии Рождества и Нового года Mango представил новую рекламную кампанию With love, to you («С любовью, тебе»), посвященную радости дарить подарки. В ней снялись модель Мариана Сантана с мамой и дочерью, молодая пара моделей Сэм Бломквист и Джереми Янг и группа друзей Амрит Каур, Эндрю Георгиадес и Сабин Глуд, пишет Elle.

В праздничном сезоне Mango выпустил коллекции своих линий для мужчин, женщин и детей. Среди обновленных моделей – пальто, платья, свитеры, а также аксессуары, такие как шапки, шарфы, перчатки, сумки и кошельки. Бренд также представил товары для дома, которые идеально подойдут в качестве подарков, например текстиль для ванной, кухни, гостиной и спальни.

Кроме того, в рамках этого проекта бренд предоставляет своим покупателям персонализированную подарочную коробку за покупку двух или более товаров. Коробки, размеры которых различаются в зависимости от содержимого подарка, клиенты могут найти в офлайн магазинах Mango до окончания праздников.

Для онлайн-покупок система будет такая же, но с конвертом.