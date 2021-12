29 ноября 2021 года в Москве подвел итоги Международный Конкурс Молодых Модельеров (MKMM) - одно из самых ожидаемых событий в мире моды в нынешнем сезоне. В этот день на площадке «Известия Hall» собрались молодые дизайнеры, ослепительные модели, эксперты fashion-рынка, а также все, кто интересуется современной модой и актуальными трендами.

В состязании основного, конкурсного блока за звание победителя на подиуме поборолись 22 бренда, вышедшие ранее в полуфинал. Шоу МКММ «На обратной стороне Луны. Финал» (в этом году конкурс прошел уже в 18-й раз) – это всегда ярко, креативно, смело и отчасти провокационно. Потому что диктуют моду здесь молодые!

Так, коллекцию бренда Ar'IVA, на стыке готики, киберпанка и барокко, невозможно было забыть! Бренд с ироничным названием «Кожа и кости», представив свою фантазийную коллекцию нижнего белья, был не случайно отмечен наградой журнала «Богема», партнера мероприятия. Эффектную красно-черную гамму воспроизвела в своей футуристической коллекции Анастасия Чернышова. Причудливую сказку в голубых тонах преподнесла публике дизайнер Мария Доброва, показав сразу две коллекции – детскую и взрослую. А URBAN brand удивил в своем показе элементами балета и приглашением в шоу звезд Большого театра. Свои коллекции также показали: Надежда Абзаева, Like a Muse, May be Yes, Екатерина Курико, Bannikova.clothes, Виктория Мерензон, Мария Киселева (ONLY DERBY), NEKLY STATE, Мария Конина, Юля Крылова, Инна Гриор, VVERH official, Nata Gurskaya, Татьяна Даял, Wanna A, Кристина Таке.





Однако лучшей работой жюри, состоящее из экспертов моды и глав профильных СМИ, признало коллекцию Максима Машкова – московского дизайнера, диджея, основателя бренда High Volume @volume_brand. В своей новой коллекции он прихотливо переосмыслил мотивы современных азиатских субкультур. Как позиционирует себя бренд, Volume brand — это уникальная кастомизированная одежда, которая по-своему сможет раскрыть человека и подарить ему ощущение свободы. Именно Максим Машков получил в этом году главную награду, гран-при МКММ – право и возможность представлять Россию Неделе высокой моды в Риме (Altaroma Fashion Week). Уже три года МКММ имеет статус международного проекта, сотрудничая с ведущими итальянскими неделями моды, продвигая российских модельеров за рубежом. Дизайнер-победитель отправится в Италию в июле 2022 года. Специальными призами оргкомитета МКММ были также отмечены работы брендов Ar'IVA, Wanna A, а также дизайнеров Надежды Абзаевой, Марии Добровой и Анастасии Чернышовой. Им предоставляется право на участие в Altaroma Fashion Week со скидкой.

Второй блок показов fashion-шоу МКММ «На обратной стороне Луны. Финал» назывался «Сценический образ» и представлял яркие экспериментальные дефиле на стыке моды, театра, хореографии и смежных жанров. Здесь были и светодиодное шоу, и эффектные перформансы с разрисовыванием модели прямо на сцене, и даже травести-провокации. Открыл блок Alexey Sobol – яркий и талантливый представитель моды, который создает свою философию в мире искусства, а завершал его своим специальным показом Роман Побединцев, постоянный партнер МКММ, продюсер, селебрити-редактор, создатель бренда одежды SNJ.

Fashion-шоу «На обратной стороне Луны. Финал» сопровождали не только актуальные коллекции, но и музыка от модных диджеев – это DJ SIHI ROSCH (Канада; Барселона, Лондон) и официальный DJ IX финала МКММ Valencia (Москва, о. Панган).





Международный конкурс молодых модельеров (МКММ) вот уже 9 лет позиционирует себя как культурный, социально значимый проект, направленный на развитие отечественной индустрии моды, выявление талантливых, перспективных дизайнеров одежды и помощь им в продвижении брендов.

«МКММ стал важной и заметной b2b-площадкой не только для молодых модельеров, но и для заслуженных экспертов индустрии, – комментирует продюсер Международного Конкурса Молодых Модельеров (МКММ) Екатерина Матвеева. - Здесь встречаются партнеры мероприятия, члены, жюри, vip-гости, заводя полезные деловые контакты и находя пути взаимодействия! Звёздные модели у нас выходят на подиум в показах (например, Элина Воронцова и Алена Кравец). Многие дизайнеры участвуют в нашем конкурсе не один год, и это важный показатель! Молодые дизайнеры и модели здесь получают реальные новые возможности. True people - true fashion – наш девиз».

Отборочный тур следующего сезона пройдет уже весной. Принять участие в конкурсе может любой дизайнер. Ему необходимо направить заявку на участие вместе с эскизами и фотографиями своих готовых работ, описанием и творческой биографией автора представляемой коллекции. На полуфинал МКММ нужно представить свою лучшую коллекцию с количеством работ не менее 5 луков.

Подробности – на сайте МКММ mkmm.online

Фото – Маргарита Жиганова