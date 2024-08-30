При создании базовой коллекции команда «Дефиле» отмечает, что одинаковое внимание уделялось крою, конструкции, декору, цветовым решениям и выбору материалов.

В коллекции представлены несколько линий базового белья:

City – классические модели трусов (слипы, стринги, хипстеры) и бюстгальтеры основных форм: спейсер, классический пуш-ап, балконет, с каплевидными чашками, классический и треугольный тишот. Бюстгальтеры доступны в широкой размерной сетке.

Comfort Touch – трусы-слипы и хипстеры из мягкой микрофибры с декоративной тесьмой по поясу.

Cotton panties – хлопковые трусы разной формы, в том числе практичные трусы-шорты, а также бюстгальтеры-топы.

Invisible – удлинённые нижние сорочки на тонких бретелях и более короткие бесшовные облегающие майки с разной формой выреза.

Anyway – новая коллекция бесшовные трусов из микрофибры: слипы, стринги, хипстеры. Цветовая палитра помимо чёрного, белого и бежевого цветов включает яркие молодёжные оттенки – голубые, бирюзовые, розовые, изумрудные, фиолетовые, цвета фуксии и другие.

«Дефиле» - бренд, основанный в 2007 году компанией «РозТех». Основываясь на концепции «красота превосходит стандарты», марка посвящена удобному нижнему белью, разнообразному ассортименту и высокому качеству для всех женщин. В 90 магазинах сети «Дефиле» в 40 городах России представлены коллекции белья, аксессуаров, пляжной одежды и товаров для дома. Бренд отражает последние тенденции и адаптирован к массовому производству с помощью новейших разработок.

Источник фото: «Дефиле»