Коллекция золотых украшений с цветными вставками Magic Colours пополнилась изделиями с технологией закрепки драгоценных камней Intero.

В коллекции появились украшения с рубинами, сапфирами и изумрудами, а также украшения, в которых гармонично сочетаются изумруды и бриллианты.

«Чтобы объединить разные по огранке цветные камни в целостную ювелирную композицию, мы применили технологию Intero (ит. «целый»). Это разновидность закрепки с использованием минимального количества металла, с помощью которой мы получаем визуально цельный драгоценный камень сложной формы. Такая закрепка цветных вставок требует особого ювелирного мастерства и опыта – хрупкие природные камни легко повредить, поэтому каждое украшение с ними, как и каждую женщину, можно по праву считать маленьким произведением искусства», – рассказал Полина Горькова, директор по продукту ювелирной компании «Алькор».

В обновленную коллекцию вошли украшения с рубинами, сапфирами и изумрудами, а также комплекты с изумрудами и бриллиантами в гармоничном сочетании.

«Любовь к себе – часть философии бренда «Алькор», красной нитью проходящая через коллекцию украшений с цветными драгоценными вставками. Наши ювелирные изделия – отражение внутреннего состояния женщины, которая уверена в своей ценности, имеет внутренний стержень и точно знает, какие украшения и люди достойны быть рядом с ней», – прокомментировала Наталия Лаврова, директор по маркетингу ювелирной компании «Алькор».

«Алькор» - это российский ювелирный завод. За четверть века компания выросла из небольшой мастерской в крупного производителя украшений с драгоценными камнями. Сегодня это современное предприятие, сочетающее традиции качества с самыми передовыми технологиями в ювелирном производстве. Опытные мастера создают изделия из золота и серебра с натуральными бриллиантами и драгоценными вставками. Бренд уделяет пристальное внимание выбору драгоценных камней, строго проверяет качество готовых изделий и не боится экспериментировать.

Фотографии предоставлены компанией.