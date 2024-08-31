Коллекция «Эффект бабочки» - это продолжение спортивной линии Colour, а также совершенно самостоятельная капсула с новым модельным рядом, сообщает компания.

Помимо вещей в стиле спорт-шик, в коллекцию вошли авангардные решения для офиса и вечеринок. Главные особенности коллекции: сложная конструкция некоторых моделей, ткани с инновационными техниками, сочетание вышивки и принтов.

Коллекцию «Эффект бабочки» можно приобрести в шоу-руме M.Fashion (г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 6) и на сайте бренда.

К16 - модульный бренд-конструктор, состоящий из трёх линий: модуль К – базовые модели в силуэтах oversize, regular, slim; модуль 1 – лаборатория дизайнерских решений; модуль 6 – digital-измерение, цифровая одежда. Команда K16 вдохновлена будущим и использует инновационные технологии. Коллекции бренда характеризуются авторскими принтами и тканями, экспериментами с формами и текстурами, ручным окрашиванием, лимитированными сериями, последними модными тенденциями и высочайшим качеством.

Фотографии предоставлены компанией.