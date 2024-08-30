Российский бренд одежды Idol, входящий в Melon Fashion Group, снял рекламную кампанию своей коллекции осень-зима 2024/2025 в национальном парке Казахстана в Чарынском каньоне.

«Местом съемки мы выбрали Чарынский каньон, национальный парк Казахстана, который поражает своим масштабом и невероятными скалистыми видами, — прокомментировала директор бренда Ольга Верц. — Эта локация — метафора, что герои Idol — смелые и энергичные Do People, которым покоряются любые вершины».

Новая коллекция уже доступна к покупке на официальном сайте бренда и в физических магазинах Idol.

В апреле 2023 года отечественный конгломерат Melon Fashion Group объявил о запуске нового бренда в своем портфеле под названием Idol. Марка должна была закрыть нишу, которую ранее занимали зарубежные компании среднего ценового сегмента.

На сегодня Idol насчитывает 24 магазина в девяти городах России, в Казахстане фирменных бутиков марки еще нет.

Источник фото: Idol