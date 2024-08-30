В старинном особняке Анны Монс в Москве недавно развернулось закрытое светское мероприятие, посвященное корейскому искусству. Открытие выставки «Лето «Цветок Лотоса»: Диалог России и Кореи в Галерее «Глазами Художника». На закрытом вечере собрались представители посольства Кореи, выдающиеся деятели культуры и многочисленные светские персоны, чтобы окунуться в удивительный мир традиций. Организацией этого потрясающего мероприятия, которое проходит в рамках АРТ ПРОЕКТА «Глазами Художника», занимались известные и выдающиеся галеристы и художники новой эпохи – Дарья К, Артур Мирзоян. Опытные организаторы проекта не только глубоко владеют знаниями мира искусства, а также коллеги являются талантливыми людьми, Дарья К и Артур Мирзоян сочетают в себе изысканный вкус и опыт работы на международном уровне, в свою очередь соорганизатор Татьяна Дворядкина способствует реализации многочисленных идей, касающихся творческого проекта. Арт Проект «Глазами Художника» был создан организаторами с целью популяризации российского искусства за рубежом и как ответ, принимающий искусство на территории России. Свои работы художники и галеристы представляют в Лувре, Третьяковке и на иных исторических площадках.

Старинный особняк Анны Монс, расположенный в самом сердце Москвы, является одним из немногих примеров роскошной архитектуры федерального значения рубежа XVII-XVIII веков, которая до сих пор сохранилась в оригинальном виде. Особняк прославился своей уникальной историей. Этот старинный дом, известен так же как «Палаты Вендергульстов», — единственное сохранившееся жилое здание Немецкой слободы. Хозяин этого уникального особняка – Казанин Евгений Борисович, меценат. В разное время здесь принимались известные художники, писатели, музыканты и деятели культуры, создавая атмосферу творчества и утонченности. Сегодня Евгений Борисович предоставляет историческое пространство для проведения выставок.

Дарья К и Артур Мирзоян, как организаторы, создали уникальную атмосферу, коллекция картин корейских художников была предоставлена Пушкинским домом в Сеуле, госпожой Ким Сон Мён.

Выставка стала настоящим культурным обменом для гостей, так как присутствовали работы известных российских художников, таких как: Александр Смирнов – академик РАХ, Дарья К, Артур Мирзоян, Надежда Ёлкина (Соловьёва), Анастасия Брайкевич, Ольга Ракова, Татьяна Смирнова.

Организаторы предусмотрели всё до мелочей: и изысканные и утонченные флористические композиции от владелицы салона цветов, Милы Васильевой, и вкусные напитки от Зубарева Дмитрия Фёдоровича. Большую роль в организации выставки сыграла *Татьяна Дворядкина*, которая является партнером и соорганизатором проекта.

На событии присутствовали: господин Пак, клуб жен дипломатов, Анна Гавриэль, Татьяна Магаревич, Евгений Ваулин – художник, Юлия Сартакова – президент АНО «Русская Культура» и многие светские и медийные персоны, бизнесмены и политики, галеристы и коллекционеры, представители СМИ.

Именно в этом здании, имеющем статус объекта культурного наследия, состоялось закрытое мероприятие.

Гости мероприятия остались в восторге от умело подобранной программы, включавшей не только выставку произведений, но и музыкальную программу. Таким образом, художники и галеристы Дарья К и Артур Мирзоян смогли создать тот самый диалог стран. Проведение подобных выставок играет важную роль и способствует культурному обмену между странами. Взаимоуважение и понимание культурного кода помогает сближать зрителя.