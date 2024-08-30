День рождения Надежды Ёлкиной, талантливой художницы с уникальным взглядом на мир искусства, стал поводом для встречи талантливых людей. Обучившись художественному искусству в юном возрасте, Надежда уже более 20 лет предана своему творчеству и сотрудничеству с ценителями искусства. Ее работы поражают изяществом и оригинальностью, а ее имя стало символом креативности и благородства.

Праздник Надежды Ёлкиной был организован в самом сердце Москвы в её галерее «SAS» на Курсовом переулке, 8/2, где собрались знаменитости и лидеры искусства, чтобы отпраздновать этот важный день. Великолепная атмосфера творческого восторга сочеталась с элегантностью и шиком, создавая неповторимую обстановку праздничного вечера.

На празднике все присутствующие погружались в коллективное творчество, превращая обычный холст в произведение искусства, гости писали совместную картину. Этот процесс объединял их в единую команду, где каждый внёс свой вклад в создание неповторимой творческой работы. Используя различные техники и материалы, участники воплощали задуманный сюжет, оживляя его перед глазами зрителей. Взаимодействие и взаимопомощь среди участников способствовали созданию удивительных и красочных образов, атмосфера творческого восторга неизменно оживляла праздничный вечер. Музыка и шампанское дополняли атмосферу. В результате на холсте появлялась уникальная картинка, символизирующая объединение усилий и творческий потенциал каждого человека.

На мероприятии, организованном в формате мастер-классов, участники имели возможность проявить свою творческую энергию. В начале встречи каждая подруга Надежды смогла сделать венок из живых цветов под руководством опытных флористов. Позже все присутствующие перенесли свои эмоции и впечатления на белый холст, используя яркие краски. Этот этап мероприятия объединил художников, галеристов, творческих друзей и любителей искусства в процессе совместного творчества и вдохновения. В итоге участники не только почувствовали радость от создания чего-то нового, но и оставили свой след на холсте в виде уникальной коллективной работы.

На событии присутствовали: Инесса Швацкая — клинический психолог, сексолог; Титова Мила — балерина, владелица галереи искусств; Наталья Авсеенко — единственный человек на планете, нырявший под лёд с белухами в Белом море при температуре воды -2 градуса и установивший рекорд. Попутно она установила мировой рекорд по пребыванию в ледяной воде без термозащиты и снаряжения — 10 минут 40 секунд, 2-ух кратная чемпионка мира; Алексей Ваулин — художник; Алекс Ч. — художник; Тават Гаджиева — владелица бренда TAVAT FUR; Евгения Ерёмина и Максим Лукинов; Васильева Мила — владелица цветочного салона; Гильдия врачей; Владимир Чикин - фотограф, художник и основатель проекта "Балет и Город"; Семья Сартаковых, Андрей и Юлия — основатели АНО «Русская Культура» и многие другие светские гости. Также присоединились к поздравлениям представители компании Sotheby's и J.S.Media, и Rolf Lang. Было очень душевно и уютно, гостям не хотелось расходиться.