12 Storeez представил рекламную кампанию своей осенней коллекции под названием «Замечая красоту». В новом сезоне бренд размышляет о важности созерцания и умении распознавать красоту в моменте.

Креативным соавтором съемки стала Наташа Гольденберг. Съемки проводил известный фэшн-фотограф Даррен Макдональд, а моделями выступили Хизер Кемески и Обри О’Мэхони, которые снимались для ряда международных изданий. Местом съемки для новой истории были выбраны древние китайские города Вужен и национальный парк Гуйлинь.

В цветовой палитре коллекции на первый план выходят шоколадные, дымчатые оттенки серого, насыщенные фиолетовые и бордово-терракотовые тона. Однотонные пальто из кашемира и шерсти, стеганые хлопковые куртки и тренчи на подкладке, куртки, брюки и юбки из гладкой кожи и замши, костюмы из мягкой шерсти свободного кроя, кашемировые кардиганы и топы, платья и юбки из шелка высокой плотности.

Источник фото: 12 Storeez