Торговый комплекс «Невский Центр» в Санкт-Петербурге провел сезонное обновление витрин. Совместно с Русским музеем была реализована концепция «Новый год в стиле русского авангарда». Вдохновением послужили известные работы художников, представленные в Русском музее. В рамках сотрудничества с музеем новогодние витрины было решено посвятить одному из самых ярких явлений в мировом искусстве — русскому авангарду.

Рассматривая их, посетители ТК «Невский Центр» могут увидеть аллюзии на знаменитые супрематические работы Казимира Малевича, его учеников и последователей – Николая Суетина и Ольги Розановой, а также на шедевры Кузьмы Петрова-Водкина, художника, занимающего особое место в отечественном искусстве XX века.

Разрабатывая концепцию, сотрудники Русского музея и «Невского центра» хотели внести в проект не только неординарный и праздничный визуальный ряд, но и познавательное начало. С этой целью в 13 витринах будет размещен QR-код, ведущий в раздел «события» на сайте музея. Там будет представлена информация о проекте, включающая рассказ о своеобразии искусства авангарда, а также изображения шедевров, по мотивам которых создавались дизайнерские решения витрин и аннотации к ним.

«Чтобы передать дух классического нового года через авангардную призму, мы взяли за основу знаменитые полотна известных художников и переосмыслили их с помощью знакомых посетителям новогодних символов. Мы использовали создающие праздничное настроение елки и елочные шары, конфетти и конфеты, дополнив новогоднюю палитру большим количеством блестящих и зеркальных материалов – глиттером, блестками, неоном и композитом», – рассказала генеральный директор ТК Дарья Ветрова.