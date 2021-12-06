Вышел лукбук новой коллекции Bottega Veneta – Wardrobe 03. Относительная тишина, которой сопровождался дроп, никак не соответствует его статусу: коллекция стала лебединой песней Дэниела Ли. Как стало известно в середине ноября, он спешно покинул бренд, оставив на своем месте бывшего дизайн-директора марки – Матье Блази. И Wardrobe 03, фактически, подводит итог его короткой, но яркой работе в марке.

Коллекция представляет из себя идеальный капсульный гардероб, разработанный из высокотехнолоничных материалов. Подвести черту дизайнер решил набором своих узнаваемых кодов, которые стали синонимами Bottega Veneta в последние годы: зеленый цвет, психоделические принты в духе 60-х, обувь на массивной платформе и трикотажные платья облегающего кроя, пишет Harper’s Bazaar.

Также в коллекции можно увидеть джинсы, которые разрабатывались больше года, костюмы из волнообразного бархата, плетёные сарафаны, объемные пуховики, поло и оверсайз брюки из кожи – в лучших традициях Ли, отмечает Elle.

Как всегда, внимание привлекают и аксессуары, например, сумки из сетки и уже ставшие культовыми клатчи. Познакомиться с последней главой в этой истории можно будет в московских бутиках бренда и ЦУМе.