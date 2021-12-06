01 декабря в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась закрытая премьера долгожданной картины Ридли Скотта с восхитительным актёрским составом.

Главный роли исполнили Леди Гага (Реджиани Гуччи) с невероятной и выдающиеся игрой, Адам Драйвер (Маурицио Гуччи), а также Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек и Джереми Айронс.

Сюжет основан на реальной истории и рассказывает шокирующую историю Патриции Реджиани, гламурной светской львицы, которая в 1997 году была осуждена за организацию убийства своего мужа Маурицио Гуччи. Фильм повествует о мести, предательстве, построении империи и ее же падении и, наконец, об одном из главных убийств в фэшн-индустрии. Речь идет о флорентийской семье Гуччи и нескольких поколениях наследников знаменитой итальянской династии, семейной и корпоративной трагедии Gucci , которая не имеет себе равных.

Одна из самых сильных сторон фильма, по мнению критиков, — это тщательная проработка образов героев. Благодаря чему в центре внимания оказалась художница костюмов Янти Йейтс, которая отвечала за стиль в «Доме Gucci».

На премьеру собралось много российских селебрити, которые уже оценили ленту и были в восторге от общей атмосферы картины и безупречной игрой актёров. Среди гостей были: Агата Муцениеце, Ляйсан Утяшева, Варвара Шмыкова, певица Манижа, Алиса Вокс, Надежда Оболенцева, Саша Спилберг и многие другие.