Ким Кардашьян и бренд Fendi создали, пожалуй, самую успешную капсулу в истории марки. Вещи из первого совместного дропа раскупили за несколько часов. А Ким, таким образом, заработала один миллион долларов за первые 60 секунд продаж, пишет Elle.

Всем тем, кто не успел приобрести бельё и одежду из коллаборации двух мировых брендов, звезда Instagram даёт ещё одну возможность оценить плоды их сотрудничества. На днях в Instagram Ким опубликовала свое фото в боди от Fendi x Skims, сопроводив его подписью: «Последний шанс стать частью революционного сотрудничества».

Уже десятого декабря в девять утра по тихоокеанскому времени начнётся старт продаж второго дропа на сайте fendiskims.com, а поклонникам инновационных решений от Ким стоит приготовиться активно добавлять позиции в корзину.

По информации издания Hypebeast, в коллекцию войдут боди, наборы нижнего и корректирующего белья, а также кожаные платья в розовом и в фирменных нейтральных оттенках Skims.

Идея коллаборации с Ким пришла Киму Джонсу, креативному директору Fendi, когда все сотрудницы модного Дома отвлеклись от работы, чтобы не упустить очередной дроп Skims.

«Мы с командой сидели в студии в Риме. Внезапно все женщины замолчали и начали смотреть в свои телефоны. Я не понимал, что происходит, но, оказалось, они ждали запуска новой коллекции Skims. Именно тогда я подумал: "Давайте сделаем что-нибудь вместе"», – приводит Byro 24/7 UA слова дизайнера.