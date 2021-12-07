Ювелирный бренд Avgvst выпустил новую, уже четвертую по счету, коллаборацию с художником Протеем Теменом. Коллекция получила название «Дар».

В неё вошли одиннадцать украшений из золота и серебра – согласно задумке бренда, они представляют собой экспонаты из фантастической палаты мер и весов. Среди них можно обратить внимание на кольца, цепи, серьги, браслеты, а также тринкеты – универсальные изделия, которые можно носить на цепочке или браслете, пишет Wonderzine.

К каждому объекту прилагается краткое толкование, которое поможет решить, с каким талисманом войти в следующий год. Золотые украшения коллекции выступают доказательством того, что единицы измерений – это лишь иллюзия, а форма сломанной клетки, по мнению создателей, может стать символом эпохи.

«Это четвертая коллекция с Avgvst. Мы провели много лет вместе и старались каждый раз рассказывать через эти ювелирные скульптурки небольшие сказки для вас. Вы ценили, и нам это важно. В этот раз мы хотим напомнить через артефакты коллекции "Дар" о том, что можно пробовать фантазировать, менять устойчивое, играть с будущим, загадывать желания и думать свои мысли, о которых другим знать необязательно», – рассказал Протей Темен.

«Работа с Протеем – это всегда путешествие в матрицу символов, где каждый элемент наполнен и логикой, и волшебством. Получились такие обереги для скептиков, магические предметы для людей с критическим мышлением. А ещё маленькие драгоценные предметы искусства, достойные коллекционирования», – отметила создательница бренда Наталья Брянцева.

Стоимость украшений начинается от 5500 рублей за пару повседневных пуссет из серебра. Коллекция уже поступила в продажу на сайте бренда и во всех магазинах Avgvst.