Calvin Klein представил кампанию новой праздничной коллекции. Ее главным героем стал фотограф, модель и актер Эван Мок, который получил наибольшую популярность после выхода ремейка культового сериала «Сплетница». Об этом пишет Buro 24/7.

В новую коллекцию помимо классических комплектов нижнего белья CK вошли несколько новинок, в числе которых сумка Icon Micro Low Rise Trunk с обновленным поясом, украшенным широким фирменным логотипом бронзового цвета, а также белая ультралегкая куртка-пуховик, изготовленная из утеплителя Sorona.

Джинсы Straight Fit High Rise Vintage Blue Ankle Jean представлены в светло-голубом цвете и с высокой посадкой, а джинсовая куртка в стиле милитари и футболка прямого кроя с логотипом с пайетками завершат ваш образ.

Как рассказывает Vogue UA, 24-летний Эван родился на острове Оаху, Гавайи, и провел юность, полностью погрузившись в серфинг и катание на скейте. Мок оказался в центре внимания в 2019 году после того, как видеоклип о нем и его недавно окрашенных розовых волосах попал в Instagram Фрэнка Оушена. Привлекший внимание крупных модных Домов, вскоре Мок начал ходить по подиумам и возглавлять кампании таких брендов, как Calvin Klein, Saint Laurent и Louis Vuitton. В том же году он запустил собственный бренд уличной одежды Sorry In Advance.