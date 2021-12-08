С 15 по 18 февраля 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоится Международная выставка одежды, обуви, аксессуаров и услуг FASHION STYLE RUSSIA.

На экспозиции будут представлены бренды из России, стран ЕАЭС и СНГ – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, фабрики из Бразилии, Турции и Китая, ранее не представленные на российском рынке. Количество посетителей достигнет более 10000 специалистов.

Особый раздел выставки составят компании, представляющие услуги по развитию бизнеса для брендов и ретейлеров. Это сервисы маркетинга, логистики, мерчандайзинга, маркировки, айдентики, обучения и сертификации.

Разделы выставки FASHION STYLE RUSSIA:

Экспозиция – включает коллекции женской, мужской, детской, спортивной, молодежной и домашней одежды, обувь, сумки и кожгалантерею, бельё, изделия из меха и кожи.

FASHION STYLE PODIUM – в течение всех дней работы выставки будут проходить модные показы нижнего белья, одежды и меховых изделий.

Площадка нетворкинга – зона делового общения, включающая лекторий с приглашением российских и международных спикеров.

Коворкинг – в действующей бесплатной онлайн- и офлайн-библиотеке посетители и участники выставки получат возможность поработать с колор-картами, изучить тренды и посмотреть базы по паттернам и принтам.

Организатором выставки выступит СОЮЗЛЕГПРОМ и компания Shoesstar. Мероприятие состоится при поддержке Минпромторга России.

Экспозиция пройдет в МВЦ «Крокус Экспо», павильоне №1 с 15 по 18 февраля 2022 г.

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