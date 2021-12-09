Major Fashion Day: Логистика и фулфилмент для новых fashion бизнес-моделей

9 декабря на онлайн-конференции Major Fashion Day представители fashion (одежда/ обувь/ аксессуары), beauty (парфюмерия) и healthcare сфер обсудят какие логистические сервисы обеспечивают рост онлайн-продаж в fashion-сегменте, за какое время фулфилмент-оператор может запустить продажи fashion-ритейлера на маркетплейсах, какие it-системы позволяют ускорить этот процесс и в чем преимущества работы логопарка полного цикла по сравнению с классическими складами.

Пандемия и локдаун нанесли мощный удар по всей fashion-индустрии. Среди всех сегментов розницы одежные и обувные магазины больше всего пострадали в 2020 году. По оценкам FCG, рынок в рублевом эквиваленте сократился на 17%, до 1,9 трлн. рублей, а в долларах - на 25%, до 26 млрд. долл. По итогам первого полугодия 2021 года далеко не все Fashion ритейлеры смогли вернуться к показателям продаж допандемического 2019 года.

Однако, импорт готовой одежды превысил показатели 2019 года на 10% в денежном выражении. Дисконтные одежные сети, федеральные сети и маркетплейсы растут двузначными темпами. По данным Data Insight, в 2020 году интернет-магазины по продаже одежды и обуви оформили на 40% больше заказов, чем в 2019 году. Доля этого сегмента на рынке e-commerce составила 27% по количеству заказов. Предварительные итоги 2021 года и среднесрочные планы развития обсудят на Major Fashion Day.

Ключевые темы деловой программы:

Развитие логистической и фулфилмент-инфраструктуры для Fashion ритейла: глобальные тренды & российская специфика

Маркировка товаров «Честный Знак»

Фулфилмент для Fashion ритейла

Импорт из Китая

Среди спикеров онлайн-конференции: Александр Самотаев, директор по логистике LPP, Татьяна Одушкина, директор департамента логистики Modi, Юрий Павлюк, коммерческий директор Major Cargo Service, Георгий Орлов, директор по логистике AliExpress Россия, Максим Загоруйко, директор по представлению интересов корпоративных клиентов KNIGHT FRANK, Дмитрий Шмелев, руководитель отдела международных авиаперевозок Major Cargo Service, Алексей Хуторной, менеджер по развитию индустрии Fashion, Major Terminal.

Участие в Major Fashion Day бесплатное, будет полезно руководителям Supply Chain, ВЭД, складской логистики, руководителям направления E-COM, менеджерам по закупкам. Также вебинар будет интересен специалистам, работающим с системой «Честный знак».

Регистрация: majorfashionday.upgrade.st