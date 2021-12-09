Демна Гвасалия сменил имя. Дизайнер попросил называть его только Демной, больше не используя фамилию. Такое заявление креативный директор Balenciaga сделал после показа новой предосенней коллекции бренда, пишет L’Officiel.

«Отныне Демна использует только свое имя, отличая псевдоним художника от имени, данного при рождении, и, следовательно, отделяя творческую работу от личной жизни», – сказано в официальном письме бренда.

Оставить только свое имя Демна решил для того, чтобы разделить личную жизнь и творческую карьеру.

Ранее близкий друг Демны Канье Уэст сменил имя на Йе (Ye). Однако в случае музыканта речь шла именно об официальной смене, затрагивающей документы, а дизайнер не планирует убирать фамилию из паспорта и других бумаг – имя будет исключительно творческим псевдонимом.