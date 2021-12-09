В этом году «Тавриды. АРТ» объединят серию ярких мероприятий в формате синтеза шоу, общения и творчества. Главными действующими лицами станут резиденты «Тавриды» – молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет. Резиденты арт-кластера заявят о себе на значимых площадках Москвы, а также в эфирах популярных теле- и радиошоу. Концерты, показы и шоу увидят москвичи и гости столицы. Вход на мероприятия – свободный, при этом зрителям будет необходимо пройти предварительную регистрацию с помощью мобильного приложения «Таврида» (доступно в AppStore и GooglePlay).

«Неделя «Тавриды. АРТ» в Москве пройдет уже во второй раз. Мы стараемся быть продюсерским центром для талантливых молодых ребят, занимающихся разными направлениями творчества. Помогаем им заявить о себе и своих талантах на крупных площадках страны. Новые имена, новые лица, новые достижения наших резидентов – это то, что мы хотим продемонстрировать широкой аудитории. Ключевой темой всех событий вновь станут коллаборации – творческие и профессиональные. В первую очередь, это объединение аудиторий: резидентов арт-кластера и участников проектов наших партнеров. Работая в одной команде, они обменяются профессиональными навыками и мотивируют друг друга на новые достижения», – рассказал руководитель арт-кластера Сергей Першин.

Главным событием «Тавриды.АРТ» в Москве станет вручение премии «Легенды Тавриды» – премии-признания, учрежденной молодыми деятелями культуры и искусств для своих мэтров, наставников, учителей. Таким образом участники и резиденты «Тавриды» выражают благодарность легендарным личностям в мире культуры и искусства за вклад в свое профессиональное становление и творческое вдохновение за годы работы проекта. Победителями голосования в этом году стали: телеведущий Александр Масляков; композитор Игорь Матвиенко; искусствовед Ольга Свиблова; кинорежиссер Владимир Меньшов удостоен премии посмертно.

Одним из ключевых событий дней «Тавриды. АРТ» в Москве станет шоу резидентов арт-кластера. 18 декабря необычное театрализованное музыкальное шоу развернется на площадке, которая раньше слышала только музыку производственного процесса. Голоса и костюмы резидентов будут блистать не на оборудованной сцене, а в одном из цехов действующего завода «Энергомаш» в городе Чехов. Шоу, объединенное идеей творческого поиска и непростого пути к мечте, соберет талантливых резидентов –участников популярных музыкальных и танцевальных проектов, победителей кастинг-платформы «Таврида.АРТ», творцов с ограниченными возможностями здоровья. Сценическим пространством станет сам рабочий цех, а декорациями – станки, мостовые краны и платформенные электротележки. Действие шоу-спектакля заполнит пространство завода на 360 градусов, изменив его с помощью светового оформления, а видеопроекции станут дополнением к сюжетным ходам номеров. Концерт увидят сотрудники завода и члены их семей.

16 декабря состоятся концерт симфонического оркестра и модный показ брендов резидентов арт-кластера. Индустрия моды, академическая музыка и стрит-арт – три направления искусства соединятся в одном шоу. Локация концерта станет сюрпризом для зрителей. Шоу пройдет в зале ожидания Московского аэропорта Домодедово. Молодые творцы «Тавриды.АРТ» покажут творческую коллаборацию, а резиденты проекта «Культурный код» платформы «Россия – страна возможностей» презентуют свои работы. Сборный оркестр резидентов «Тавриды» выступит вместе с солистами Большого театра и Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского под управлением дирижера и «Легенды Тавриды» Юрия Башмета. На модном показе одежды зрители увидят презентацию коллекций молодых российских дизайнеров – резидентов и мастеров арт-кластера. Также на площадке мероприятия резиденты проведут для гостей мастер-классы по кастомизации одежды.

Частью программы «Тавриды.АРТ» в столице станет музыкальный вечер «Есть только миг», посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева. 20 и 22 декабря команда «Тавриды» проведет социальную программу «Мир. Любовь. Искусство». Добрый дух и атмосферу чудес Нового года поддержат резиденты арт-кластера. Совместно с партнерами и благотворительными фондами резиденты выступят в социальных учреждениях Москвы и Московской области и подарят новогоднюю сказку детям с онкологическими заболеваниями, пожилым людям, а также другим людям в трудной жизненной ситуации, которым необходимы помощь, поддержка и вера в себя.

«Таврида.АРТ» в Москве завершится мастер-классами от резидентов арт-кластера. 24 и 25 декабря пройдут практические занятия, на которых эксперты и резиденты арт-кластера поменяются ролями: эксперты сами станут участниками, окунутся в атмосферу творчества и отправятся в путешествие, основанное на пяти способах восприятия – визуальном, аудиальном, тактильном, вкусовом и обонятельном.

Трансляции ключевых событий будут доступны в официальных сообществах «Тавриды» в VK, Одноклассниках и RUTUBE.