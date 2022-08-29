В кинотеатре "Россия" при поддержке Mercury состоялась церемония открытия 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

ММКФ проводится с 1935 года и является одним из старейших кинофестивалей в мире (уступает только Венецианскому кинофестивалю). Фестиваль продлится целую неделю и пройдет сразу на нескольких площадках, а уже 2 сентября мы узнаем имена победителей. За это время в рамках конкурсных и внеконкурсных программ покажут более 230 картин из России, Сербии, Румынии и стран Латинской Америки. В основном конкурсе будут соревноваться 13 художественных картин, три из них- российских режиссеров.

Началась церемония открытия с традиционной красной дорожки, где наши звезды блистали в нарядах российских дизайнеров, Среди звезд индустрии и других медийных личностей, посетивших мероприятие, — Татьяна Михалкова, Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, Дарья Повереннова, Никита Ефремов, Александр Цыпкин, Янина Студилина, Анна Котова-Дерябина, Мария Лобанова, министр культуры РФ Ольга Любимова, Елена Ербакова.

Дизайнер Ирена Сопрано выбрала для церемонии открытия струящееся розовое шелковое платье из новой коллекции своего бренда Sol Angelann. Платье удачно вписалось в дресс-код мероприятия и великолепно подчеркивало достоинства фигуры девушки.