Впервые в столичном регионе состоялся премьерный сезон выставки Fashion Style Russia. Мероприятие проходило в МВЦ «Крокус Экспо» с 23 по 26 августа. Экспозиция заняла весь первый зал в самом светлом и современном павильоне 1.

Особенным отличием выставки от существующих стал новый формат мероприятия: компании были собраны по принципу сегментов товарного ассортимента современных магазинов, и кроме представителей товарных групп были представлены услуги – начиная от информационных (СМИ) и логистических, заканчивая услугами по маркетингу и предложением работать по франчайзингу.

Москва встретила выставку жаркой погодой, но это не помешало 4 680 специалистам индустрии моды из разных регионов страны посетить мероприятие.

Выставку отправили в успешное плавание:

Вера Хмырова , директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

, директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Алла Сбитнева , исполнительный директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка;

, исполнительный директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка; Андрей Разбродин , президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ);

, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ); Игорь Сурин , президент Российского союза кожевников и обувщиков, председатель Совета директоров ГК «Русская кожа»;

, президент Российского союза кожевников и обувщиков, председатель Совета директоров ГК «Русская кожа»; Александра Сакаева , учредитель и генеральный директор выставочного оператора ShoesStar;

, учредитель и генеральный директор выставочного оператора ShoesStar; Игорь Гуляев, российский дизайнер.

Каждый из участников церемонии открытия унес с собой часть красной ленточки, символизирующей главное направление выставки – развитие российской индустрии моды.

Всего на выставке было представлено 135 брендов одежды, обуви, аксессуаров, а также значительное количество производителей и поставщиков услуг и средств массовой информации. Информация о каждом экспоненте представлена в бренд-листе выставки, размещенном на сайте: https://fashionexpo.ru/brand.

Специалисты, посетившие выставку, особенно отметили экспозиции брендов Tamaris, «Парижская коммуна», Sigma, Via Del Bayer, Truvor, TM Bussines Line, Army of Girls, Pasash, Libellulas, Le Journal Intime, laete и многих других, включая обширную экспозицию китайских производителей. 31 компания из Поднебесной империи в общей сложности заняла площадь более 500 кв. м. Эта экспозиция качественного китайского текстиля и верхней одежды из меха, кожи и натуральных наполнителей была подготовлена при поддержке CFNA – Китайской Коммерческой Палаты по экспортно-импортным операциям. Посетители выставки отметили высокое качество, интересные модели и выгодные условия сотрудничества с китайскими коллегами. И что особенно было приятно – специалисты отметили высокий уровень всех брендов экспозиции.

«Я нашла все для своего магазина, – поделилась своим опытом Эльмира, владелица бутика женской одежды из Уфы, – жалко, конечно, что некоторые мне пока еще сложно включить в ассортиментный ряд по причине более высокого сегмента. Но зато я понимаю, куда мне надо стремиться. Спасибо за лекции деловой программы, они помогли определиться с выбором вектора развития».

Всего в рамках бизнес-форума Fashion Style Russia прошло 35 мероприятий дискуссионного и практического характера. Мультиформатное течение мероприятий позволило 85 специалистам отрасли поделиться опытом, несмотря на сложности, связанные с эпидемиологическими условиями и жаркой погодой в Москве. Мероприятия были совершенно разного формата – от консультативных практикумов до байерских показов, которые были проведены при участии агентства моделей Z’Smodels. Отдельного внимания посетителей выставки был удостоен поток «Магазин 4:0», организованный в партнерстве с Борисом Агатовым, независимым экспертом по инновациям в ритейле, а также сессии маркетингового агентства Fashion Consulting Group и Института развития индустрии моды Beinopen. Всего в проекте Fashion Style Podium приняли участие 19 брендов, включая дизайнеров – участников проекта «МоДная Гвардия», созданного организаторами выставки для поддержки молодых российских дизайнеров: в специальной экспозиции дизайнеры представили девять коллекций.

Отзывы участников выставки

«Очень понравилась организация выставки. Соглашаясь принять участие, мы сомневались: как это все будет проходить в "Крокус Экспо"? Но оказалось, что мы зря сомневались – выставка прошла идеально, очень дружелюбные сотрудники, все вопросы решались легко и просто, хорошая рекламная поддержка брендов участников. Нам очень понравилось», – говорит Елена Бабук, заместитель начальника отдела маркетинга ОАО «Галантея».

«Мы приобрели на выставке массу полезных контактов, и я вижу большие перспективы для развития нашего бренда. Очень важно иметь возможность для такого нетворкинга в наше неспокойное время», – считает Яна Матонис, креативный директор бренда «25.29».

«Мы очень благодарны организаторам выставки за возможность представить результаты нашего труда профессиональному сообществу. Наши работы оценили очень высоко. Мы принимали участие в Московской неделе моды, но не думали, что байерский показ так привлекает внимание именно к оптовым продажам. Мы очень рады, что нам удалось принять участие в проекте "МоДная Гвардия"», – рассказывает Вадим Мерлис, основатель и руководитель студии молодых дизайнеров VMStudio.

Практически все участники выставки отметили образцовую организацию выставки и теплую и рабочую атмосферу мероприятия; также они признались, что верят в перспективы выставки.

Второй сезон выставки Fashion Style Russia состоится на том же месте – в павильоне 1 МВЦ «Крокус Экспо» – 14–17 февраля 2023 года.