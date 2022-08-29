Визуальные иллюзии работают и при грамотном использовании позволяют сделать фигуру легче и пропорциональнее!

В каждом образе всегда есть линии - вертикальные и горизонтальные. Первые делают нас выше и стройнее, вторые - наоборот.

Стилистика насчитывает более 25 приёмов с вертикальными акцентами!

Сегодня остановлюсь на основных из них.

1. Баланс пропорций.

Следим, чтобы ноги и обувь всегда были короче, чем туловище и голова.

Для этого обозначаем линию талии, заправляем топы, выбираем короткий верх и высокую посадку низов.

2. Цветовое единство и повторение цвета через предмет.

Монохромные образы вытягивают силуэт, при этом необязательно повторять цвет точь-в-точь - оттенки одного цвета работают для нашего глаза так же.

Повторение цвета через предмет - это неочевидный визуальный приём. Повторять цвет можно, например, в комбинациях: очки - обувь, топ-обувь, платок на голову - брюки и т.д. Наш глаз считывает такую вертикаль даже через предмет другого цвета, как бы соединяя в воображении эту линию.

3. Обувь в тон одежде или цвета nude.

Этим приемом мы удлиняем себе ноги - обувь в тон низа делает их более стройными, а обувь цвета nude не считывается глазом, поэтому не режет нам силуэт.

Кстати, лодочки и босоножки цвета nude - настоящий мастхэв лета, особенно для девушек petite.

Использование лишь этих трех приемов позволит вам выглядеть визуально выше на 10-15 см и стройнее на 1-2 размера - применяйте в удовольствие!