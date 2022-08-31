Ushatáva проведет показ в память о Дачи Захбая — контент-директоре бренда.

Именно благодаря нему марка стала так узнаваема и обрела собственный уникальный язык. Дачи работал в команде Ushatáva с 2016-го, был дизайнером мужской линии, а потом возглавил отдел маркетинга. Он скончался 15 августа 2021 года.

Показ пройдет в день рождения Дачи Захбая, 1 сентября. Трансляция будет проходить в прямом эфире на youtube-канале бренда.

Бренд Ushatáva в 2015 году создали девушки из Екатеринбурга Алиса Ушакова и Нино Шаматава. Название марки происходит от сочетания их фамилий.

Ushatáva стал одним из узнаваемых уральских брендов, у него есть шоурумы в Москве, а вещи марки носят fashion-инфлюенсеры и модели.