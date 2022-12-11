Традиционно, крылатая фраза Федора Михайловича Достоевского “Красота спасет мир” стала лейтмотивом праздника моды и красоты Back to Fashion. Вниманию гостей были представлены коллекции: элегантных платьев в стиле арт-деко Мadammelcouture, струящиеся халаты в стиле бохо от Lovelyme, актуальные в зимнем сезоне шубы от дизайнера Веры Череповой и яркое шоу стилиста-парикмахера Андрея Вишневского совместно с брендом вечерних платьев Fama Clamosa. В течении вечера у гостей была возможность лично пообщаться с дизайнерами и совершить покупки.

Открыла вечер модная лекция Елены Савельевой, она поделилась интересными, познавательными и где-то смешными «кутюрными историями», в завершение которой прошла презентация коллекции одежды «Боке». Показ элегантных платьев в стиле арт-деко не оставил равнодушными гостей мероприятия. Все были восхищены элегантным и гармоничным кроем, а также идеально подобранными аксессуарами.

Продолжил вечер показ бренда Lovelyme. Философия бренда — «одежда как отражение души» — проявляется в изящных женственных коллекциях благодаря уникальному сочетанию дорогих тканей и сдержанных цветовых решений.

Меховой бренд Веры Череповой создает штучные изделия из кожи и меха. Творческий почерк дизайнера – изысканность, стиль, индивидуальность каждого изделия. Стиль элегантной роскоши, сочетание новых технологий и ручной работы - характерные черты ее творчества.

Яркое шоу стилиста-парикмахера Андрея Вишневского совместно с брендом вечерних платьев Fama Clamosa внесли настроение новогоднего праздника. Динамику показу придала энергичное завершение образов прямо на подиуме Андреем Вишневским - стилистом, мастером международного класса, чемпионом России и Европы. Бренд Fama Clamosa - молодой и успешный, уже успел завоевать любовь и признание столицы. Гостям вечера была представлена коллекция одежды дизайнера Александры Кононенко.

Ведущий праздника – шоумен Дмитрий Кузеняткин – стал проводником в мир моды и последних достижений косметологии. Мастер-класс от броу-дизайнера Ильи Адамова ("Технологии красоты") с рассказом о модных тенденциях в архитектуре мужских бровей вызвало искренний интерес аудитории. В программе вечера прошли розыгрыши от компании Collagen.Group, парикмахера- стилиста, модельера, колориста, художника- визажиста и просто красавицы Арпине Акопджанян и студии фейслифтинга Idol Face.

Гости наслаждались дегустацией изысканных ароматов бренда от THEATRE des PARFUMS, мастер-классам по росписи одежды от стилиста Ольги Чернобровиной, шоу-дефиле от модельного агентства Top Secret, принять участие в котором могли все желающие. Идейный вдохновитель школы-дефиле Дарья Саватеева (Черныш) считает, что раскрыть собственную привлекательность, стать королевой в любом наряде и красиво двигаться на каблуках и без может каждая женщина.

Изюминкой вечера стал благотворительный аукцион БФ «Гольфстрим». Лоты, представленные на торги, восхищали своей оригинальностью. Гоночный костюм от народного артиста России Дмитрия Певцова, эксклюзивный трибьют-альбом ПИПЛ про/to PURPLE российское посвящение DEEP PURPLE от «Фонд поддержки одарённых детей и молодежи Игоря Сандлера», пальто с авторской росписью в стиле импрессиониста Винсента Ваг Гога от бренда одежды Astromoda, коллекция новогодних сережек от первого бренда гипоаллергенных украшений из пластика Slonvish. Особый ажиотаж модной публики вызвал необычный лот – доска для гвоздестояния от «Доски Садху Senseys». За него началась жаркая торговля, в результате которой победа досталась президенту «Ралли Club GT» Екатерине Карсаковой. На сцене она тут же и начала практику гвоздестояния для заряда энергией и укрепления здоровья. Актриса театра, кино и озвучивания Лина Иванова, голосом которой говорят Эмма Уотсон и её персонаж Гермиона Грейнджер из саги о Гарри Поттере лично представила свой лот — картину, вышитую своими руками.

В шоу-руме гости вечера имели уникальную возможность ознакомиться с новинками различных косметических и модных брендов:

Barashkiss – бренд домашней обуви из натуральной овчины заслуженно привлекает покупателей качеством и вниманием к деталям. Каждая модель бренда тематически украшена меховой брошкой, которые обновляются каждый сезон. В рамках шоу-рума Back to Fashion была представлена новогодняя коллекция.

Бренд NOVIK BIJOU дизайнер Екатерины Новиковой в каждой парой серег подчеркивает уникальность обладательницы. В бусинах реализована художественная составляющая, повторить которую практически невозможно.

Броши дизайнера Натальи Зайцевой неизменно привлекают внимание и вызывают восторг. Забавные лапки, гроздья винограда, груши из натурального меха, кокетливые куклы-француженки и сердечки из кожи станут ярким эффектным акцентом любого образа.

Бренд вечерних сумочек TELPIZ создаст уникальную сумочку для особого случая! Бренд TEPLIZ поразил гостей вечера уникальным исполнением каждого предмета.

Модный бренд LATERA впервые представил впервые свои коллекции в шоу-руме фестиваля моды и красоты Back to Fashion FW 22/23. Это российский бренд женской одежды от 44 до 58 размера, создателями которого являются мать и дочь - Мария и Дарья.

Милых кроликов - символов 2023 года из натурального меха представила мастерская OnlyFur. Это роскошные подарки ручной работы для детей и взрослых, словно созданные для того, чтобы дарить невероятное тактильное блаженство, нежность и тепло.

Член Евразийского художественного союза, участница международных выставок Васенина Юлия - автор вдохновляющих метафорических картин. Каждая картина Юлии метафорична. Через призму образов она несëт в себе глубокий смысл того, как автор воспринимает конкретного человека, событие, жизнь.

Художник по куклам Клаузнер Алёну представила новую коллекцию - Любовь. Данная тема была выражена двумя фарфоровыми девочками (Светлая и её Тень) и тремя многоликими Девицами.

Бренд украшений Ira.Pustoshkina создан для современной женщины сочетающий в себе силу и женственность, нежность и страсть, моду и близость к природе, натуральные камни и минералы заботливо оберегают и украшают их изысканную обладательницу.

LU CHOKER - бренд украшений родом из Москвы c характером и водолейским отличием для избранных! Все изделия выполнены из натуральных камней, несут в себе положительную энергетику и способствуют раскрытию Венеры.Дизайнер бренда LU CHOKER Нина Лукина на протяжении всего фестиваля помогала подбирать украшения и эфирные масла индивидуально для каждого.

Выражаем благодарность партнерам проекта: Первому Московскому Образовательному Комплексу 1-й МОК. Это государственная подготовка специалистов для индустрии красоты и сервиса. Более 1000 человек обучаются парикмахерскому делу, эстетике лица и тела, ногтевому сервису и визажу.