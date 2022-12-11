Новый год наступит совсем скоро, поэтому самое время задуматься не только о подходящем праздничном наряде, но и о подарках самым близким (а возможно, и самому себе). Идеальным презентом на 2023 могут стать роскошные украшения с бриллиантами из новой коллекции ALROSA Diamonds.

Вдохновением при создании новой коллекции послужил дресс-код торжественных мероприятий, который по-французски звучит как tenue de soiree, а на более привычном нам английском – как black tie. На подобных званых вечерах женщине вполне уместно дополнить наряд парадными украшениями, может быть, даже чрезмерно.

Соответствующие этому формату драгоценности и создали в Alrosa Diamonds – с одной стороны, роскошные в щедром количестве бриллиантов, с другой – верные закону элегантности.

Особое место в новой коллекции ALROSA Diamonds занимает брошь с крупным бриллиантом 10 карат, окруженным мозаикой из драгоценных камней разных размеров и огранок, закрепленных под разными углами. Это заставляет грани сверкать и искриться еще ярче. Украшение, похожее на ослепительное северное белое солнце, задает тон и стилистику остальным украшениям коллекции. Каждый предмет продолжает один и тот же условный, но выразительный сюжет. Разомкнутое кольцо в виде полудиска с ядром в центре, серьги и подвески точно так же состоят из бриллиантов всевозможных форм и конфигураций. Огранки лучших пропорций сплетаются в воздушные бриллиантовые венки, их многофактурность создает новую материю, легкую сияющую ткань.