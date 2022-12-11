Футбольный клуб «Зенит» выпустил капсульную коллекцию повседневной одежды и аксессуаров под названием «Стиль побеждает». В ней нашли отражение знаковые для команды визуальные элементы, через которые болельщики могут транслировать преданность и поддержку сине-бело-голубых.

Компания также ведет переговоры с партнерами в Малайзии и Ираке.

Дизайн линейки позволил совместить современный стиль, цифровые мотивы, традиции русского авангарда и узнаваемые сообществом любителей футбола символы — разметку поля, флаги с эмблемой, географические координаты домашнего стадиона, сетку ворот, файеры и другие атрибуты.

При этом стояла задача гармонично вписать предметы одежды с клубной символикой в повседневный стиль, чтобы можно было легко сочетать брендированную одежду с другими вещами и проявлять свою приверженность спорту за пределами стадиона.

В состав капсулы с принтами вошли худи, футболки, бейсболка и сумка-шопер.

Для рекламного продвижения коллекции «Стиль побеждает» были привлечены ведущие игроки «Зенита» — Андрей Мостовой, Далер Кузяев и Данил Круговой, которые наглядно продемонстрировали универсальность новинок и варианты их интеграции в casual-образы.