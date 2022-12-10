Московский бренд повседневной одежды «Мурмуризм» и проект поддержки сельских пенсионеров «Внукунук» объединили усилия для создания мини-коллекции, в которую вошли четыре свитера и один жилет. В дальнейшем ее обещают дополнить аксессуарами.

Как отмечают партнеры, главная цель проекта – «дать возможность пожилым людям проявить социальную активность, почувствовать себя значимыми и достойными, а также показать свое мастерство в мире моды». «Сложность такой коллаборации в ветвистой логистике и работе с пожилыми людьми. Но от этого коллекция приобретает новый смысл», – добавляют они.

Мини-капсула поступила в продажу онлайн на сайте «Мурмуризм» в конце ноября. Над первым дропом работали бабушки из Чувашской республики. При увеличении объема производства, «Внукунук» обещает привлечь пожилых людей из других регионов России.

«Внукунук» – это комьюнити неравнодушных людей, которые борются с одиночеством среди пожилых людей. Проект существует с 2020 года.

«Мурмуризм» вдохновляется в работе «дружбой, любовью и добром». Бренд был основан в 2015 году.