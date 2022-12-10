Чувашская Республика представит обновлённый проект «Вышитая карта России» с вшитыми фрагментами четырех новых регионов Российской Федерации – Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей 12 декабря в Московском государственном академическом театре «Русская песня», grani21.ru.

«В этом году Чувашия реализовала проект «Вышитая карта России». После подписания Президентом нашей страны Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав Российской Федерации четырёх территорий у нас в стране стало 89 субъектов. «Вышитая карта России», которая была изготовлена исходя из того, что у нас в России было 85 субъектов, стала уже не соответствовать юридическому статусу государства. И мы незамедлительно приняли решение в кратчайшие сроки исправить это и представим общественности», – заявил Глава Чувашии Олег Николаев. – 15 ноября в Чувашский национальный музей из новых субъектов Российской Федерации поступили все четыре фрагмента для «Вышитой карты России», которые были перенесены на карту».

На мероприятие 12 декабря приглашены 263 мастера и специалиста, трудившихся над полотном карты, из всех регионов России, представители Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, главы субъектов Российской Федерации.

Проект «Вышитая карта России» был инициирован Правительством Чувашской Республики в январе 2022 года, поддержан Федеральным агентством по делам национальностей, вошел в План основных мероприятий по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России в Российской Федерации.

Презентация карты (с 85 субъектами Российской Федерации) состоялась 12 июня в городе Чебоксары в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.

Карта представляет собой полотно размером 3 м х 6,7 м и весом 50 кг. В работе использованы более 50 вариантов материалов (в том числе кожа, мех, янтарь, жемчуг, ракушки, бисер, оленьи жилы, золотые и серебряные нити) и техники вышивания.

Каждый регион дополнительно создал картины размером 50 см х 50 см с образцами народной вышивки, они позволяют зрителям более подробно рассмотреть детали уникальных узоров и оценить высокое мастерство их исполнения.

Ознакомиться с оцифрованными изображениями фрагментов карты и панно с описаниями, данными о мастерах со всеми элементами единого полотна можно на сайте вышитаякартароссии.рф. Оцифрованные изображения легли в основу точного цифрового двойника карты.