Ирина Шейк стала героиней новой рекламной кампании испанского бренда Zara. 36-летняя российская модель примерила лаконичные платья из новой коллекции марки. Коллекция под названием «Новая чувственность» предназначена для аудитории, «чей образ жизни постоянно меняется». В капсуле девять предметов одежды, вещи уже продаются на сайте бренда и в некоторых магазинах.

Сначала Ирина предстала в обтягивающем платье с огромным V-образным вырезом на спине. Звезда мировых подиумов сочетала его с темными колготками и ботильонами на шпильке. Стилисты сделали Шейк гладкий низкий хвост, а визажисты нанесли легкий естественный макияж с акцентом на блеск для губ.

Затем Шейк сменила наряд на черное боди с декольте для талии. Молодая мать эффектно позировала, демонстрируя женственные изгибы фигуры. Экс-ведущая шоу «Топ-модель по-русски» также снялась в платье силуэта «летучая мышь». Ирина дополнила образ массивными аксессуарами – тремя крупными браслетами и широким кольцом.

Комбинезон из коллекции стоит 89,95 евро, боди – 39,95 евро, длинное платье обойдется в 99,95 евро, а короткое – 79,95 евро. По версии бренда эта одежда, а также цветовая палитра, в которой преобладают черный, серый и синий, воплощают в себе движение, легкость, многогранность и силу.