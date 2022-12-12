Героиней новогодней кампании YOU в объективе фотографа Полины Набоки, стала ведущая солистка Мариинского театра Мария Ильюшкина.

Новогодняя коллекция проникнута эстетикой ар-деко: летящие невесомые ткани, платья с глубокими вырезами удлиненного силуэта, декоративные элементы из перьев марабу.

Традиционные для бренда платья разбавлены костюмами из плотного атласа пижамного кроя с брюками палаццо, запахом в стиле кимоно и широким поясом жемчужно-бежевого или изумрудного цвета.

Новогодняя история YOU отсылает к костюмированному балу дома Романовых, прошедшему в Зимнем дворце в феврале 1903 года, костюмером которого стал модный тогда художник Сергей Соломко.

Бренд женской одежды YOU был основан двумя подругами Алисой Миргородской и Марией Ван Малдерен в 2017 году в Санкт-Петербурге.