Что же будет модно осенью и зимой, какие новые и переходящие тренды будут в этом сезоне и какие аутфиты готовить, чтобы быть самой стильной и модной?
Давайте разберем каждый тренд подробнее.
Кожаный total-look
Bottega Veneta, Balmain, Versace
Кожа всегда остается актуальной с наступлением холодов и сейчас дизайнеры продемонстрировали нам то, что в нее можно одеться с головы до ног и выглядеть смело, дерзко и сексуально. Кожаные костюмы с брюками и юбками, платья можно легко интегрировать в свой гардероб.
Мех
Michael Kors Collection, Balmain
Этой зимой мех, искуственный и экологичный будет на пике популярности, а именно яркие и эффектные, длинные и короткие шубы. И еще актуальными будут винтажные модели, так что если у вас есть старая шуба из песца или чернобурки можете доставать ее и носить в этом сезоне. Миксуем стили и носим даже с джинсами и кроссовками.
Заниженная посадка
Versace
Низкая посадка, вернувшаяся из моды 2000-х будет актуальна и в холодное время года. Носим юбки, джинсы, брюки с кроп-топами, корсетами, укороченными свитерами и жакетами, оверсайз бомберами и косухами.
Широкие джинсы
Versace, Givenchy, Khaite
Самым трендовым вариантом будут максимально широкие джинсы, как у Versace, Givenchy, Khaite.
Бомберы
Prada, Etro, Prada
Бомберы который сезон не теряют своей актуальности, и на этот раз Prada расшили их цветами и перьями, что выглядит потрясающе. Носим с джинсами, брюками, джоггерами, юбками, платьями.
Корсеты и бюстье
Balmain, Valentino, Vercase
Dior
Корсеты остаются с нами и в этом сезоне, чтобы не замерзнуть используем прием многослойности и носим в повседневных луках сверху на рубашки, блузы, водолазки, платья и даже тренч и пальто, как показал бренд Dior. Корсет легко станет изюминкой Вашего образа.
Бахрома
Bottega Veneta, Prada, Acne Studios
В тренде снова будет длинная бахрома, как в коллекциях Bottega Veneta, Prada, Acne Studios. Если хотите чего-то необычного и даже немного богемного, экспериментируйте с этим трендом.
Фуксия
Valentino, Michael Kors, Versace
Фуксия на подиумах была в коллекциях брендов Valentino, Michael Kors, Versace. Коллекция Valentino наиболее ярко посвящена этому оттенку, так как в ней представлено множество total-look в оттенке фуксия.
Косухи
Khaite,Versace, Rokh
Актуальными фасонами любимых косух будут оверсайз и укороченные, а цветами не только черный, но и белый и цветные варианты. Рекомендуется выбирать косуху на несколько размеров больше или в мужском отделе.
Пальто макси
Givenchy, Valentino, Miu Miu
Очень теплый и уютный тренд для холодного времени года, но все же не очень практичный.
Перчатки
Versace, Acne Studios, Valentino
Jil Sander, Erdem, Fendi
Конечно же осенью и зимой мы будем носить аксессуары, в том числе перчатки, и не только с куртками, пальто и шубами, но и с платьями и корсетами. В высокие перчатки можно зправить свитер, водолазку или рубашку, а короткие подобрать к вечернему луку, а также тон в тон к одежде.
Колготки и чулки
Valentino, Chanel
В тренде цветные и фактурные колготки или в тон основному образу.
Оверсайз и широкие плечи
Acne Studios, Versace, Saint Laurent
Кажется про оверсайз забыли, но нет, теперь к нему добавляются еще и широкие плечи.
Длина мини
Miu Miu, Versace, Valentino
Длина мини также остается с нами, в особенности ультракороткие юбки с низкой посадкой, это могут быть модели из денима, кожи и шерсти. Носим с корсетами, блузами, водолазками, а также с жакетами, дубленками и куртками. Платье длины мини носим с плотными колготками в тон.
Спортивная эстетика
Gucci, Dior, Miu Miu
Ярким примером стала коллаборация брендов Gucci и Adidas, спортивная тематика также присутствует и у других дизайнеров, которые добавили необычные спортивные элементы и аксессуары, топы, куртки и обувь.
Прозрачные и полупрозрачные ткани
Prada, Miu Miu, Balmain
Этой осенью и зимой важной составляющей аутфитов станут прозрачные и полупрозрачные ткани, можно выбрать полностью прозрачный лук, надев под него топ и шорты в тон одежды, или выбрать например юбку или платье с элементами прозрачной ткани, как у Prada.
Какие тренды понравились Вам и какие хотели бы внедрить в свой гардероб?