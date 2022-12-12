

Что же будет модно осенью и зимой, какие новые и переходящие тренды будут в этом сезоне и какие аутфиты готовить, чтобы быть самой стильной и модной?

Давайте разберем каждый тренд подробнее.

Кожаный total-look

Bottega Veneta, Balmain, Versace

Кожа всегда остается актуальной с наступлением холодов и сейчас дизайнеры продемонстрировали нам то, что в нее можно одеться с головы до ног и выглядеть смело, дерзко и сексуально. Кожаные костюмы с брюками и юбками, платья можно легко интегрировать в свой гардероб.

Мех

Michael Kors Collection, Balmain

Этой зимой мех, искуственный и экологичный будет на пике популярности, а именно яркие и эффектные, длинные и короткие шубы. И еще актуальными будут винтажные модели, так что если у вас есть старая шуба из песца или чернобурки можете доставать ее и носить в этом сезоне. Миксуем стили и носим даже с джинсами и кроссовками.

Заниженная посадка

Versace

Низкая посадка, вернувшаяся из моды 2000-х будет актуальна и в холодное время года. Носим юбки, джинсы, брюки с кроп-топами, корсетами, укороченными свитерами и жакетами, оверсайз бомберами и косухами.

Широкие джинсы

Versace, Givenchy, Khaite

Самым трендовым вариантом будут максимально широкие джинсы, как у Versace, Givenchy, Khaite.

Бомберы

Prada, Etro, Prada

Бомберы который сезон не теряют своей актуальности, и на этот раз Prada расшили их цветами и перьями, что выглядит потрясающе. Носим с джинсами, брюками, джоггерами, юбками, платьями.

Корсеты и бюстье

Balmain, Valentino, Vercase

Dior

Корсеты остаются с нами и в этом сезоне, чтобы не замерзнуть используем прием многослойности и носим в повседневных луках сверху на рубашки, блузы, водолазки, платья и даже тренч и пальто, как показал бренд Dior. Корсет легко станет изюминкой Вашего образа.

Бахрома

Bottega Veneta, Prada, Acne Studios

В тренде снова будет длинная бахрома, как в коллекциях Bottega Veneta, Prada, Acne Studios. Если хотите чего-то необычного и даже немного богемного, экспериментируйте с этим трендом.

Фуксия

Valentino, Michael Kors, Versace

Фуксия на подиумах была в коллекциях брендов Valentino, Michael Kors, Versace. Коллекция Valentino наиболее ярко посвящена этому оттенку, так как в ней представлено множество total-look в оттенке фуксия.

Косухи

Khaite,Versace, Rokh

Актуальными фасонами любимых косух будут оверсайз и укороченные, а цветами не только черный, но и белый и цветные варианты. Рекомендуется выбирать косуху на несколько размеров больше или в мужском отделе.

Пальто макси

Givenchy, Valentino, Miu Miu

Очень теплый и уютный тренд для холодного времени года, но все же не очень практичный.

Перчатки

Versace, Acne Studios, Valentino

Jil Sander, Erdem, Fendi

Конечно же осенью и зимой мы будем носить аксессуары, в том числе перчатки, и не только с куртками, пальто и шубами, но и с платьями и корсетами. В высокие перчатки можно зправить свитер, водолазку или рубашку, а короткие подобрать к вечернему луку, а также тон в тон к одежде.

Колготки и чулки

Valentino, Chanel

В тренде цветные и фактурные колготки или в тон основному образу.

Оверсайз и широкие плечи

Acne Studios, Versace, Saint Laurent

Кажется про оверсайз забыли, но нет, теперь к нему добавляются еще и широкие плечи.

Длина мини

Miu Miu, Versace, Valentino

Длина мини также остается с нами, в особенности ультракороткие юбки с низкой посадкой, это могут быть модели из денима, кожи и шерсти. Носим с корсетами, блузами, водолазками, а также с жакетами, дубленками и куртками. Платье длины мини носим с плотными колготками в тон.

Спортивная эстетика

Gucci, Dior, Miu Miu

Ярким примером стала коллаборация брендов Gucci и Adidas, спортивная тематика также присутствует и у других дизайнеров, которые добавили необычные спортивные элементы и аксессуары, топы, куртки и обувь.

Прозрачные и полупрозрачные ткани

Prada, Miu Miu, Balmain

Этой осенью и зимой важной составляющей аутфитов станут прозрачные и полупрозрачные ткани, можно выбрать полностью прозрачный лук, надев под него топ и шорты в тон одежды, или выбрать например юбку или платье с элементами прозрачной ткани, как у Prada.

Какие тренды понравились Вам и какие хотели бы внедрить в свой гардероб?