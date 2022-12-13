Маркет «Авито» привлек российский бренд Hooli, являющийся одним из селлеров площадки, к совместному проекту по выпуску лимитированной серии одежды, сообщил «Коммерсантъ».

Сервис Hooli функционирует по модели кастомизации ассортимента и производства zero waste, предлагая конечному клиенту самостоятельно сконструировать нужную ему вещь. Эта платформа одной из первых в России начала производить одежду по индивидуальному запросу клиентов.

В линейку хлопковых изделий Avito x Hooli, которую было решено назвать «Первооткрыватели», вошли ассиметричные дождевики, теплые бомберы, оверсайз-худи и другие базовые вещи. Всю прибыль от продажи коллекции получит селлер — таким образом «Авито» стараются поддержать малый и средний бизнес.

Участие площадки в проекте подразумевало не только финансирование разработки, производства и продвижения коллаборации, но и привлечение собственных сотрудников, которые выступили в качестве моделей на съемках. Как ожидается, в результате проекта бренду Hooli удастся повысить свою узнаваемость и увеличить объем продаж.

В планы «Авито» входит дальнейшее развитие подобной практики и участие в проектах по выпуску лимитированных линеек продукции с продавцами маркета. Цены на товары Avito x Hooli начинаются от 4,2 тысяч рублей. Коллекцию «Первооткрыватели» уже можно купить на «Авито».