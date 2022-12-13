Бренд постельного белья Morфeus и ювелирная марка Avgvst выпустили совместную коллекцию. В нее вошли комплект постельного белья и вязаный плед с иллюстрацией художника Димы Кавки.

В основу разработки предметов команда Morфeus внесла свою простую и гениальную конструкцию, которая позволяет легко заправлять постельное белье из нежного сатина. От Avgvst — любимые цвета: минималистичный серый и жизнерадостный желтый. Пододеяльник двусторонний, чтобы менять цвет под настроение.

«Мы в Avgvst работаем не только над украшениями, но и над объектами — простыми повседневными вещами, красивыми и практичными, обычно в соавторстве с брендами, близкими по духу. MRФS делает ровно такое постельное белье, которое мы любим сами. Результат — теперь можно «спать в Августе», под одеялом наших любимых цветов (вы можете поменять сторону!), или заворачиваться в плед по мотивам работы замечательного Дмитрия Кавки» – команда Avgvst.

Отдельным объектом стал плед от AVGVST X MRФS – почти абстрактный орнамент пледа, в котором угадываются цветы, имеет долгую историю. Художник Дмитрий Кавка создал его по мотивам серии средневековых шпалер, известных как «Дама с единорогом». Даму и единорога на шпалерах окружает сложный цветочный рисунок. Такие узоры назывались «мильфлер», буквально «тысяча цветов», и символизировали райский сад, пространство невинности и спокойствия.

Первый совместный проект с Morфeus в результате стал идеальным новогодним подарком для гедониста, для которого лучшие новогодние каникулы — те, что проходят в постели. В крайнем случае — в пледе. Приобрести новые модели можно на сайтах Morфeus и Avgvst.