Ювелирный бренд с почти столетней историей «Бронницкий ювелир», чья розничная сеть насчитывает свыше 50 салонов, в новогодней кампании поразмышлял на тему того, как могло бы выглядеть застолье Алисы Льюиса Кэрролла, если бы белый кролик привел ее не в страну Чудес, а в страну Бриллиантов.

Бокалы и тарелки наполнили золотыми цепями, а в устрицы положили россыпи жемчуга.

Шею «Алисы» украшает каскад из трех колье коллекции New York в белом золоте с бриллиантами. На руках – кольца с дорожками крупных бриллиантов. Завершают образ серьги из коллекции «Танцующий бриллиант». Общая стоимость украшений, задействованных в съемке, превышает 10 млн рублей.

«Бронницкий ювелир» в этом году отмечает 98-летие. На сегодняшний день сеть компании насчитывает 54 салона в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Липецке. Три года назад ювелирный ритейлер провел ребрендинг для привлечения более молодой аудитории. Теперь центральное место в салонах «Бронницкий ювелир» занимает логотип бренда в форме буквы «О», имитирующей кольцо с бриллиантом, а коллекции учитывают предпочтения миллениалов.