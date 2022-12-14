В разделе «Универмаг» на Яндекс.Маркете теперь можно заказать одежду, обувь и аксессуары из мультибрендовых магазинов Leform, SV77 и Studio Slow, сообщает компания.

Уже сейчас на сервисе доступно около 80 новых брендов, скоро их число превысит 170. В «Универмаге» представлены товары премиальных брендов Nanushka, Yuzefi, Diesel, а также брендов люксового сегмента – Vetements, Raf Simons, Rick Owens и других.

С подключением новых магазинов количество модных брендов в «Универмаге» выросло примерно до 200, скоро их станет ещё больше – около 300. До сих пор на сервисе были представлены одежда, обувь и аксессуары среднего и массового сегментов, а теперь доступны и премиальные вещи: куртки, рубашки, джинсы, платья, кроссовки, шапки, сумки, чемоданы и многое другое. В результате ассортимент «Универмага» увеличился примерно на треть.

«Появление в «Универмаге» мультибрендовых магазинов с премиальными товарами позволит сэкономить время тем, кто предпочитает дорогие вещи. Когда международные маркетплейсы ушли из России, таким покупателям стало труднее находить товары – нужно искать их на разных сайтах. Теперь они могут выбрать и заказать вещи на одной площадке. Это плюс и для самих магазинов: «Универмаг» поможет им выйти на аудиторию Яндекса, которая покупает премиальные товары и может заинтересоваться на сервисе как популярными во всём мире, так и локальными брендами одежды, обуви и аксессуаров», – говорит Геннадий Лохтин, руководитель продукта «Универмага».

Сервис «Универмаг» показывает витрины магазинов таким образом, что их удобно смотреть по очереди, как если в торговом центре переходить из одного бутика в другой. Покупку в «Универмаге» можно оплатить сразу, по частям или в кредит, получить товары – с доставкой или в пунктах выдачи заказов Яндекс.Маркета. В обоих случаях вещи можно сразу померить: при доставке курьер подождёт 15 минут, а в ПВЗ работают примерочные.

Яндекс.Маркет – сервис для покупок, на котором доступно более 49 млн товаров. На сервисе активно продают товары больше 35 тыс. магазинов-партнёров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а также в приложении Яндекс Go – в разделе «Маркет».