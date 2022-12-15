В рамках выставки Fashion Style Russia состоится серия подиумных показов одежды и аксессуаров детского и взрослого сегмента. Показы состоятся 14-17 февраля в Павильоне № 1 выставочного комплекса «Крокус Экспо» в Москве. Для их проведения, чтобы обеспечить комфортные условия экспонентам выставки, организаторы сформируют отдельную fashion-площадку Fashion Style Рodium.

Привлечение Евгении Мальцевой в качестве режиссера-постановщика подиумных показов неслучайно. Она более 20 лет работает в fashion-индустрии, является CEO компании EMA production, которая занимается организацией концертных и fashion-мероприятий любой сложности как в России, так и за рубежом. Сотрудничает с крупными концертными залами, выставочными центрами, студиями, рекламными и продюсерскими агентствами России, стран СНГ и продюсерскими агентствами России, стран СНГ и Европы.

Проект призван дать дизайнерам возможность заявить о себе на международном уровне, наладить коммуникативные связи с байерами и представителями легкой промышленности, а также заключить деловые контракты по сотрудничеству. Проект Fashion Style Рodium интегрирован в выставку легкой промышленности, что позволит его участникам получить максимум полезной информации о последних трендах, тенденциях рынка, активности компаний, продвижении и актуальной продукции.

«Сами по себе профильные выставки одежды и обуви – это отличный шанс как для компаний, так и для дизайнеров продемонстрировать свои модели, пополнить профессиональные контакты, найти выход на байеров и заключить контракты. – заявила директор выставки Fashion Style Russia Александра Сакаева. – Проект Fashion Style Рodium даст отечественным дизайнерам возможность активного продвижения своих торговых марок. Мы как организаторы уверены, что участвовать в показах будет интересно и бизнесу. Fashion Style Рodium - повод заявить о себе в профессиональных кругах».

Справка:

Fashion Style Russia проходит 2 раза в год в МВЦ «Крокус Экспо». Мероприятие рассчитано на широкий международный охват и призвано наладить в отрасли внутренние и международные отношения, вывести российские компании на новый уровень торговли и расширить влияние модного бизнеса на экономику страны. Выставка собирает на одной площадке все направления моды: коллекции женской, мужской, детской, спортивной, молодежной и домашней одежды, обувь, сумки и кожгалантерею, белье, изделия из меха и кожи. Кроме того, участие в мероприятии принимают компании, предоставляющие услуги по продвижению товаров легпрома: маркетинговые сервисы, логистика, мерчендайзинг, маркировка, айдентика, обучение и сертификация.

Евгения Мальцева – продюсер фото- и видеосъёмок, режиссёр-постановщик модных показов (Armani Exchange, Escada, Roberto Bravo, Mondial, Alexander Terekhov, Кенгуру, Tommy Hilfiger, Pure Soul, Dubrovina Furs и др.) Организатор Summer Fashion Camps (Prague, Rome, Venice, Сочи), преподаватель Высшей школы стилистики, дизайна и технологий. В активе режиссера работа в таких проектах, как Неделя моды в Москве, Mercedes-Benz Fashion Week Russia, IDFW, BFW и др.