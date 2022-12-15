Новая лимитированная серия часов часового завода «Ракета» приурочена к 65-й годовщине запуска Спутника-1 и посвящена началу покорения космоса, сообщает компания.

Дизайн часов вдохновлён эскизом советской модели «Спутник», созданным часовым заводом «Ракета» в 1974 году. Циферблат выполнен из алюминиево-магниевого сплава АМг6. Именно из него был изготовлен внешний теплозащитный экран, покрывающий сферическую оболочку Спутника-1. Название сплава выгравировано внизу циферблата. Через заднюю крышку виден искусно декорированный механизм «Ракета» с автоподзаводом, полностью изготовленный на заводе в Санкт-Петербурге. На циферблате выгравированы 24 часовые отметки, соответствующие одним полным суткам и разделённые на день и ночь (в верхней и нижней половине циферблата). Красный круг из эмали на секундной стрелке символизирует движение Спутника-1 вокруг Земли.

Функции и характеристики: автоподзавод, сапфировое стекло циферблата, минеральное заднее стекло, покрытие стрелок – красная эмаль, Superluminova, ширина ремня – 22 мм, водозащита – 5 Атм.

Часы «Ракета Спутник-1» выпущены лимитированной серией 500 экземпляров. Модель также доступна в составе подарочного набора. В него входят: часы «Ракета Спутник-1» на браслете из нержавеющей стали, дополнительный ремень из канваса с подкладкой из натуральной кожи и изящная модель первого искусственного спутника на подставке.

Часы «Ракета Спутник-1» и подарочный набор доступны в официальных бутиках «Ракета» в Москве и Санкт-Петербурге, а также в интернет-магазине с бесплатной доставкой.

Петродворцовый часовой завод «Ракета» – старейшее предприятие России, основанное в 1721 году. С 1961 года завод производит часы под брендом «Ракета», названным в честь полета в космос Юрия Гагарина. Часовой завод «Ракета» полностью производит собственные часовые механизмы.