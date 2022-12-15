Согласитесь, но с наступлением декабря мы нет-нет, да и задумываемся о приближении главной таинственной ночи года - Нового года. В предверии приближающегося торжества бренд ювелирных украшений Atelier PM представил новый дроп, посвященный магии новогоднего торжества.

В ДНК праздничного дропа - изящная шестигранная снежинка, которая знакома и любима всеми клиентами бренда. Среди украшений, которые создадут прекрасное настроение и привнесут ощущение чуда и волшебства можно найти:

• Серьги-пусеты «Снежинки»

• Колье-чокер «Снежинка»

• Серьги-пусеты «Коньки»

• Колье-чокер «Коньки»

• Колье «Коньки»

• Браслет «Коньки»

• Серьги-пусеты «Шестигранник»

• Колье-чокер «Варежки»

В новом дропе дизайнеры бренда использовали белое золото 585 пробы, а также муассаниты и лабораторно выращенные сапфиры, а лабораторно выращенные сапфиры от Atelier PM имеют такие же химические и физические свойства, как и природные камни, а стоят значительно меньше.