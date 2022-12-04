Впереди вечеринки, корпоративы и праздники, а значит, время скупки всего блестящего, яркого и желательно, недорогого. Туфли под образ — задача, с которой всем нам нужно справиться за месяц до Нового года. Давайте разберёмся, где найти и что покупать для окончания 2022 года.

Немного истории

Точной даты появления первой обуви нет. Большая территория, разный климат, социальное положение: всё это влияло на необходимость обуви, её состав и конструкцию.

«Законодателями моды» в мире обуви до 19 века были мужчины. Высота каблуков, длина, острота носа были выше, больше и длиннее, чем у обуви для женщин. Женщин не обделили, но их туфли были спрятаны под длинными юбками.

В начале 19 века стиль мужской и женской обуви начал отличаться. Началось время доступной для всех обуви с различием в конструкции для правой и левой ног.





Из-за огромного прорыва в обувной промышленности во второй половины 20-го века разнообразие обуви сильно выросло. Желание выделяться дало началу формирования трендов. Музыканты, актеры — каждый имел свой стиль, к которому стремилась и их аудитория. Это время, когда удобство и комфорт влияют на высоту женского каблука.



Обувь сейчас

Об изобилии вариантов туфель сейчас можно не говорить. Дизайнеры каждый год придумывают ещё страннее и неносибельнее. Конечно, подтекст таких коллекций другой. Про повседневность там нет речи. Например, были деревянные туфли, обувь длиной в 2 раза больше стопы, туфли «наоборот». Смысл? Высокая мода — это про донесение концепции и мыслей. Дизайнер Полина Ленуар создала самые длинные мужские туфли в мире. В это изделие она заложила индивидуальность. Ритм города и человека может отличаться. И чаще он не даёт существовать в нём комфортно. Чтобы быть частью города, ему необходимо переобуться на обычные туфли. Поэтому это изделие говорит нам, что город может убивать индивидуальность.

Тренды 2022-2023

Что по трендовым трендам на 2022-2023? Что можно и нужно носить? Я не буду перечислять все тренды в сезоне. Расскажу про те, которые подойдут под платье, брюки, вкусные напитки, хорошую музыку и компанию. Дутики, резиновые сапоги и мех тоже классно, но для таких вечеров немного неудобно.

Ботфорды. Эта обувь никуда не делась, но и изменения её не обошли. Из новых решений: максимально высокие модели, разный вид носа и высота каблуков.

Необычная форма каблука. Например, на показах коллекций были каблуки в виде шара и логотипа.

Казаки. Эту обувь можно не любить, не принимать всем сердцем, но видеть в ближайших сезонах вы их продолжите. Среди разных фасонов, цветов и видов носов возможно найти и что-то своё.

Обувь на платформе. Платформа — фаворит сезона. Вариантов много, найти нетрудно. Всё понятно тут.

Челси. Мы этот вариант видим не первый сезон, поэтому прошлогодние можно не выкидывать.

Слаучи тоже решили остаться.

Лоферы полюбились давно, поэтому продолжать любить можно и в этом сезоне.

Балетки. Инфлюенсеры и модели не обошли этот тренд. Сейчас можно найти разные образы в сочетании с этой обувью.

По цвету обуви тоже просто. Яркие, блестящие, серебристые с геометрическим принтом и будет отлично.

Бренды

Тайм-менеджмент никто не отменял. Декабрь — загруженный месяц, поэтому дела лучше распределить уже сейчас. Давайте хотя бы в этом году без переживаний об опозданиях, неуспеваниях и нехватаниях. Прям сегодня можно начать с обуви. Вот подборка российских брендов, где можно найти всё то самое, с тем самым актуальным и важным для образа.

Void. Футуристическая обувь со сложной архитектурой.

CORSOCOMO. Разноплановые варианты не только для вечеринки.

Lalou. Обувь с универсальными решениями. Можно на работу, а после туфли отлично впишутся и в среду корпоратива.

Rosbalet. Интересный дизайн + комфорт.

Nearly Naked. Мир дорогих и красивых туфель, ботильонов.

12Stories. Можно найти акцент для образа. Золотые и розовые босоножки, босоножки из бархата.

Portal. Обувь, среди которой: босоножки на большой платформе, туфли с разным подъемом, необычный каблук.

Lera Nena. Обувь под любой цвет платья. Туфли с острым и вытянутым мысом и фактура твида, туфли-лодочки.

Женщины при знакомстве чаще всего смотрят на обувь. Из-за такой степени важности предлагаю начинать собирать образ снизу. А если ваши туфли шикарны, то остальное уже будет дополнением к ним.