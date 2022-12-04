Впереди вечеринки, корпоративы и праздники, а значит, время скупки всего блестящего, яркого и желательно, недорогого. Туфли под образ — задача, с которой всем нам нужно справиться за месяц до Нового года. Давайте разберёмся, где найти и что покупать для окончания 2022 года.
Немного истории
Точной даты появления первой обуви нет. Большая территория, разный климат, социальное положение: всё это влияло на необходимость обуви, её состав и конструкцию.
«Законодателями моды» в мире обуви до 19 века были мужчины. Высота каблуков, длина, острота носа были выше, больше и длиннее, чем у обуви для женщин. Женщин не обделили, но их туфли были спрятаны под длинными юбками.
В начале 19 века стиль мужской и женской обуви начал отличаться. Началось время доступной для всех обуви с различием в конструкции для правой и левой ног.
Из-за огромного прорыва в обувной промышленности во второй половины 20-го века разнообразие обуви сильно выросло. Желание выделяться дало началу формирования трендов. Музыканты, актеры — каждый имел свой стиль, к которому стремилась и их аудитория. Это время, когда удобство и комфорт влияют на высоту женского каблука.
Обувь сейчас
Об изобилии вариантов туфель сейчас можно не говорить. Дизайнеры каждый год придумывают ещё страннее и неносибельнее. Конечно, подтекст таких коллекций другой. Про повседневность там нет речи. Например, были деревянные туфли, обувь длиной в 2 раза больше стопы, туфли «наоборот». Смысл? Высокая мода — это про донесение концепции и мыслей. Дизайнер Полина Ленуар создала самые длинные мужские туфли в мире. В это изделие она заложила индивидуальность. Ритм города и человека может отличаться. И чаще он не даёт существовать в нём комфортно. Чтобы быть частью города, ему необходимо переобуться на обычные туфли. Поэтому это изделие говорит нам, что город может убивать индивидуальность.
Тренды 2022-2023
Что по трендовым трендам на 2022-2023? Что можно и нужно носить? Я не буду перечислять все тренды в сезоне. Расскажу про те, которые подойдут под платье, брюки, вкусные напитки, хорошую музыку и компанию. Дутики, резиновые сапоги и мех тоже классно, но для таких вечеров немного неудобно.
- Ботфорды. Эта обувь никуда не делась, но и изменения её не обошли. Из новых решений: максимально высокие модели, разный вид носа и высота каблуков.
- Необычная форма каблука. Например, на показах коллекций были каблуки в виде шара и логотипа.
- Казаки. Эту обувь можно не любить, не принимать всем сердцем, но видеть в ближайших сезонах вы их продолжите. Среди разных фасонов, цветов и видов носов возможно найти и что-то своё.
- Обувь на платформе. Платформа — фаворит сезона. Вариантов много, найти нетрудно. Всё понятно тут.
- Челси. Мы этот вариант видим не первый сезон, поэтому прошлогодние можно не выкидывать.
- Слаучи тоже решили остаться.
- Лоферы полюбились давно, поэтому продолжать любить можно и в этом сезоне.
- Балетки. Инфлюенсеры и модели не обошли этот тренд. Сейчас можно найти разные образы в сочетании с этой обувью.
По цвету обуви тоже просто. Яркие, блестящие, серебристые с геометрическим принтом и будет отлично.
Бренды
Тайм-менеджмент никто не отменял. Декабрь — загруженный месяц, поэтому дела лучше распределить уже сейчас. Давайте хотя бы в этом году без переживаний об опозданиях, неуспеваниях и нехватаниях. Прям сегодня можно начать с обуви. Вот подборка российских брендов, где можно найти всё то самое, с тем самым актуальным и важным для образа.
- Void. Футуристическая обувь со сложной архитектурой.
- CORSOCOMO. Разноплановые варианты не только для вечеринки.
- Lalou. Обувь с универсальными решениями. Можно на работу, а после туфли отлично впишутся и в среду корпоратива.
- Rosbalet. Интересный дизайн + комфорт.
- Nearly Naked. Мир дорогих и красивых туфель, ботильонов.
- 12Stories. Можно найти акцент для образа. Золотые и розовые босоножки, босоножки из бархата.
- Portal. Обувь, среди которой: босоножки на большой платформе, туфли с разным подъемом, необычный каблук.
- Lera Nena. Обувь под любой цвет платья. Туфли с острым и вытянутым мысом и фактура твида, туфли-лодочки.
Женщины при знакомстве чаще всего смотрят на обувь. Из-за такой степени важности предлагаю начинать собирать образ снизу. А если ваши туфли шикарны, то остальное уже будет дополнением к ним.