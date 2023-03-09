Меховой Дом Re-Look Furs подготовил для своих клиентов и друзей идеи приятных подарков любимым этой весной.

Re-Look Furs – это новое прочтение классических моделей верхней одежды и аксессуаров из натурального меха. Меховая шуба или пальто сегодня как маленькое черное платье – модный, желанный, статусный и актуальный вне времени элемент гардероба для тех, кто следит за трендами и в то же время хочет носить мех, как это делали Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди.

Каждая вещь из коллекций Re-Look Furs, будь то пальто в пол из седого баргузинского соболя или джинсовая куртка, инкрустированная цветной норкой, создается в единственном экземпляре дизайнером Натальей Матвеевой, ее уместно подарить в любое время года. А модный меховой аксессуар – клатч из меха ламы и норки, тонкий ремень из кожи крокодила, всегда создадут великолепное настроение близким.

Универсальным подарком для любой женщины станут модели классического кроя из меха соболя, лисы, каракульчи, норки и других видов меха, пальто из премиального кашемира Loro Piano, куртки из денима инкрустированные норкой в стиле patchwork. Всегда актуальны меховые аксессуары для дома: меховые пледы, покрывала, подушки из меха соболя, которые станут идеальным подарком для тех, кто уделяет много внимания комфорту, а стильные варежки из меха соболя или норки можно преподнести поклонникам загородных прогулок.

Подарив изделие из коллекции Re-Look Furs, можно быть уверенным в своем выборе, ведь это уникальное сочетание статусного подарка и ощущения комфорта от великолепного меха.