На онлайн-витрине «Гардероб» собраны дизайнерская одежда, обувь и аксессуары от перспективных российских брендов – более 10 тысяч товарных наименований, сообщает компания.

Сейчас в «Гардеробе» представлены одежда и аксессуары более 100 концептуальных локальных брендов из разных регионов России. В ассортименте – базовая одежда от Aim Clo, Lichi и Urban Tiger, яркие пиджаки из Toptop, нижнее бельё от Belle You, сумки Arny Praht, обувь Portal и многое другое. Бренды для витрины отбирает команда экспертов Ozon в сфере моды.

Витрина позволит отечественным дизайнерам привлечь новую аудиторию и повысить узнаваемость, а маркетплейсу – расширить ассортимент модной одежды за счёт привлечения новых брендов на площадку. Продавцов поддержат бесплатным продвижением: витрина появится в разделе женской одежды, также на неё будут вести баннеры на главной странице и push-уведомления клиентам Ozon.

Ozon является одним из крупнейших продавцов одежды в Рунете. Только в 2022 году спрос на товары этой категории вырос в 2,3 раза. Появление на площадке актуальных брендов российских дизайнеров позволит компании усилить позиции в онлайн-продажах одежды.

«В последнее время мы наблюдаем кратный рост интереса к сегменту дизайнерской одежды и рады, что всё больше брендов выходят на наш маркетплейс. С помощью витрины «Гардероб» мы даём удобный инструмент для выбора дизайнерской одежды клиентам и помогаем расти неординарным проектам в российском сегменте fashion», – комментирует Илоанга Ершова, директор по развитию бизнеса в категории fashion в Ozon.

С октября прошлого года на Ozon стала доступна оплаты одежды и обуви после примерки в пункте выдачи. Товары можно примерить в пункте выдачи, определиться с посадкой и размером – и оплатить по факту.