Российский бренд Laroom представил новую весенне-летнюю коллекцию, в которую вошли образы в стиле 1990-х с яркой цветовой палитрой, перьями и мерцающими фактурами. Отдельный блок выполнен из ткани с авторским принтом, как будто составленным из вёрсток lifestyle-журналов, которых героини коллекции ищут вдохновение.

Коллекция включает шёлковые и хлопковые платья, юбки мини и макси, трикотажные костюмы, прозрачные топы и кроп-топы в базовых и кислотных цветах, а также с цветочным принтом, костюм алого оттенка с дерзкими вырезами на жакете и брюках, укороченные хлопковые рубашки и шубу кислотно-лаймового цвета. Бестселлеры бренда – тренчкоты и топ-облако – представлены в новом исполнении.

Блок с принтом, выполненным в виде вёрстки глянцевых журналов, нанесён на шёлковый костюм, футболку и платье миди. На моделях также есть QR-код, по которому можно перейти на сайт бренда для онлайн-шопинга.

Коллекция доступна на laroom.ru, в шоуруме Laroom (ул. Петровка, д. 26, стр. 3), а также в универмаге «Цветной».