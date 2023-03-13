Российский ритейлер Melon Fashion Group (владелец Love Republic, Zarina, Befree и Sela) готовится вывести на рынок новую сеть магазинов Idol, которая будет специализироваться на продаже одежды категории «доступный премиум», сообщила интернет-газета «Фонтанка».

Ниша, которую планирует занять новый бренд, будет в первую очередь соответствовать ушедшим брендам группы Inditex – Zara и Massimo Dutti, но, согласно имеющимся данным, будет частично пересекаться с ассортиментом & Other Stories, H&M и Uniqlo. При этом средний чек на продукцию Idol будет на уровне 10 000 рублей. Также отмечается, что новая марка ориентирована на использование качественных натуральных материалов и оперативную интеграцию в продукцию актуальных модных трендов, что сделает ее конкурентом таких российских брендов, как 12 Storeez и Lime.

По информации издания, в настоящее время компания решает вопросы, связанные с разработкой и производством коллекций, а также ведет предварительные переговоры с торговыми центрами. Площадь магазинов Idol составит 300-400 кв. м. Планируется, что новый проект стартует осенью 2023 года. По словам одного из игроков рынка торговой недвижимости, пока MFG активно ищет помещения в Москве, но рассматривает и Петербург.

Заявка на регистрацию торговой марки Idol была подана в конце ноября 2022 года, следует из данных СПАРК, а запуск одноименного пилотного проекта может состояться ближайшей осенью.