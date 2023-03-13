Демократичная линия бренда Алены Ахмадуллиной Akhmadullina Dreams представляет новую волшебную историю со сказочными персонажами и красочными растениями. Если в капсулах февраля и марта основными персонажами являются коты и тигры, способные согреть в морозные дни, то апрельский дроп предлагает погрузиться в романтическую историю с флористическими принтами и чудесными птицами.

В коллекцию вошли платья, подчёркивающие фигуру, а также модели свободного кроя. Классические рубашки, свитшоты и футболки дополнены принтами с героями коллекции. Трикотажная группа выполнена в технике фактурной и ажурной вязки. Линейка верхней одежды представлена стёгаными моделями, в том числе пальто из бархата небесно-голубого оттенка.

Весенняя палитра Akhmadullina Dreams состоит из комфортных пастельных оттенков, фирменных для бренда: молочного, пудрово-розового, небесно-голубого, персикового. В летних дропах, напротив, присутствуют насыщенные цвета: синий, оранжевый, зеленый и фуксия, создавая особую атмосферу вдохновения и творчества для исполнения заветной мечты.