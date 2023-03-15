В первой лимитированной линейке бренда Yulia Kutuzova представлены авторские футболки со съёмным кожаным логотипом и возможностью персонализации, сообщает компания.

Для создания оверсайз-футболок используется высококачественное полотно из 100-процентного хлопка. Каждая модель изготавливается вручную. Дополняет изделие съёмный лейбл, доступный в семи разных оттенках на выбор, с инициалами.

«Я очень горжусь линейкой. Аналогов этой разработки я не нашла. Мы создали авторское уплотнение спинки: и прочное, и комфортное в использовании. Подобрали идеальные кнопки, осмотрев и выбросив сотни вариантов. Дополнили горлышко ярко-розовой лентой для настроения. Подумали и про ярлычки, заказали самые приятные телу, – комментирует основательница и дизайнер бренда Юлия Кутузова. – Но главная особенность, конечно, – это возможность персонализации, съёмный лейбл с инициалами на футболках не только новаторский ход, гордость и наша победа, но и кропотливая работы всей команды студии».

Футболки доступны к заказу на сайте бренда.